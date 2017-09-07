В Алматы построят мост через Большой Алматинский канал

По проектам в Бостандыкском районе западнее улице Радостовца севернее Кожабекова начнется строительство двух 14-этажных зданий. На территории комплекса запроектировано благоустройство и озеленение с зонированием участков для тихого отдыха, с детской площадкой и малыми архитектурными формами. Срок завершения проекта - 16 месяцев.

В микрорайоне Кайрат Турксибского района появится жилой комплекс с торговым центром. Проектом предусмотрены одиннадцать 9-ти этажных жилых домов, торговый центр, подземный паркинг на 200 мест и детский сад. Срок реализации проекта - 36 месяцев. Жилые дома комплекса будут размещены перпендикулярно к пр. Рыскулова, инвестор на безвозмездной основе в рамках проекта планирует построить автомобильный мост через Большой Алматинский канал (БАК), который позволит обеспечить удобный проезд для жителей и экстренных служб города.



