Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан по ситуации в Мьянме

Казахстан выражает обеспокоенность в связи напряженной ситуацией в штате Ракхайн Мьянмы. Выступаем за разрешение конфликта в этой стране исключительно мирным путем и призываем все конфликтующие стороны к немедленному прекращению насилия и продолжению диалога. Наряду с другими членами Совета Безопасности ООН Республика Казахстан осуждает недавние нападения, совершенные боевиками «Армии спасения рохинджей Аракана».

Вместе с другими государствами-членами Организации исламского сотрудничества выражаем особую обеспокоенность по поводу положения мусульманской общины Мьянмы и роста «исламофобии» в этой стране. Наша страна поддержала и активно участвовала во внеочередном заседании Совета Безопасности ООН 30 августа 2017 г., на котором призвала власти Мьянмы активнее взаимодействовать с международным сообществом, в том числе с ООН и ОИС, в целях скорейшей стабилизации ситуации.

Казахстан приветствовал различные совместные инициативы и рекомендации, принятые международным сообществом, в частности ООН, ОИС, а также Консультативной комиссией Кофи Аннана по проблемам штата Ракхайн, где отмечается о важности долгосрочного социально-экономического развития региона. Особую важность приобретает постоянное участие Контактной группы ОИС в урегулировании ситуации в Мьянме во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами.

Межэтническая и межрелигиозная рознь, а также растущая проблема беженцев в приграничных с Мьянмой государствах, может послужить плодородной почвой для внутреннего и внешнего терроризма, и стать источником угроз для международного мира и безопасности.