Премьер министр Японии предложил устроить поединок между президентами России и Монголии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил Японской федерации дзюдо организовать турнир, во время которого в показательных поединках могли бы принять участие президенты России и Монголии Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга, пишет пишет РБК





Выступая на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме (ВЭФ), Абэ напомнил, что оба президента имеют «черные пояса» по дзюдо, и, обращаясь к также присутствующему в зале вице-президенту японской федерации Ясухиро Ямасита (чемпион Олимпиады 1984 года, четырехкратный чемпион мира), предложил пригласить их в Японию.





«Тогда вы могли бы провести в Японии показательные поединки с президентами. Это было бы интересно, не правда ли?», — сказал Абэ.





Сам японский премьер от участия в поединках намерен воздержаться.





«У меня нет черного пояса и мне не хочется получать травмы. Так что я, пожалуй, посмотрю со стороны на эти замечательные поединки», — пояснил Абэ.





Путин, которому Международная федерация дзюдо в 2012 году присудила восьмой дан, и ранее использовал дзюдо в политических целях. В конце августа 2017 года российский президент прибыл в Будапешт на открытие чемпионата мира по дзюдо, где впервые встретился с вновь избранным президентом Монголии и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Последний в разговоре с Путиным признался, что «пытается учиться» дзюдо и российский президент пообещал помочь с освоением теории.





Евгений Калюков.



