6 секретов о налоговом камеральном контроле

Станислав Лопатин, директор ТОО «Suleiman&Partners»

Жангельды Сулейманов, управляющий партнер ТОО «Suleiman&Partners»

Каждый налогоплательщик получает десятки уведомлений об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля (далее - уведомление по результатам камерального контроля).

Однако не всем налогоплательщикам известно, каким образом реагировать на такие уведомления и какие последствия оно влечет.

Для уменьшения негативных последствий уведомлений по результатам камерального контроля налогоплательщикам следует знать ряд особенностей.

Секрет № 1. Внимательно проверять обоснованность нарушений, указанных в уведомлении.

Очевидный на первый взгляд совет, однако на практике выясняется, что бухгалтеры компаний соглашаются с доводами уведомлений по результатам камерального контроля без какой-либо их проверки на достоверность или обоснованность.

Среди наиболее частых ситуаций встречается:

· Требование об исключении операций с налогоплательщиками, якобы признанными лжепредприятиями и (или) регистрация которых признана судом недействительной, при фактическом отсутствии приговора/решения суда или отмене приговоров/решений уже после вынесения;

· Требование об исключении операций с налогоплательщиками, снятыми с учета по НДС с даты, наступившей позднее, чем даты самих операций (например, дата сделки - 05.09.2016, дата снятия с учета - 01.02.2017, то есть, до 01.02.2017 отнесение в зачет сумм НДС правомерно);

· Требование об исключении операций, не отраженных в налоговой отчетности контрагента.

Для проверки решений/приговоров суда можно использовать сервис «Поиск судебных дел» портала «Судебный кабинет» (http://office.sud.kz).

Дату снятия контрагента с учета по НДС можно проверить при помощи сервиса «Поиск данных о плательщике НДС» портала КГД МФ РК (http://kgd.gov.kz/ru/services/ndspayer_search).

Секрет № 2. Пояснение по выявленным нарушениям должно полностью соответствовать всем требованиям п.2-1 ст. 587 Налогового Кодекса.

Налоговый кодекс предъявляет 6 основных требований к пояснению. Кроме того, сам документ должен быть озаглавлен как «Пояснение», а не как-то иначе или не озаглавлен вовсе.

Обстоятельства, являющиеся основанием для несогласия с уведомлением должны быть подробно описаны, иметь отношение к предмету нарушения, быть достоверными.

На практике налоговые органы не признают исполнением уведомления те пояснения, которые не соответствуют требованиям Налогового Кодекса. Такое право налоговых органов также закреплено Нормативным Постановлением Верховного Суда РК от 29.06.2017 года № 4 (часть 4 пункта 19).

Секрет № 3. Подача пояснения или жалобы на уведомление препятствует проведению тематической проверки.

Налоговый Кодекс определяет проведение внеплановой проверки как следствие неисполнения уведомления по результатам камерального контроля.

Согласно пп. 2) п. 5 и пп.2) п.9 ст. 627 Налогового Кодекса внеплановые налоговые проверки осуществляются в случае неисполнения налогоплательщиком (налоговым агентом) уведомления налоговых органов об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

Подача пояснения или жалобы на уведомление являются способами исполнения уведомления наряду с подачей дополнительной налоговой отчетности.

Пункт 2 ст. 587 Налогового Кодекса признает исполнением уведомления подачу дополнительной налоговой отчетности, пояснения по выявленным нарушениям и жалобы в вышестоящий орган.

Аналогичная позиция отражена в Нормативном Постановлением Верховного Суда РК от 29.06.2017 года №4 (часть 5 пункта 19).

Иными словами, подача пояснения или жалобы в вышестоящий орган, соответствующих всем требованиям Налогового Кодекса означает исполнение уведомления, и основания для назначения внеплановой тематической проверки в таких случаях отсутствуют.

Таким образом, в соответствии с буквальным толкованием норм Налогового Кодекса, подача пояснения или жалобы в вышестоящий орган препятствует назначению внеплановой тематической проверки по вопросу неисполнения уведомления.

Секрет № 4. При подаче пояснения или жалобы нужно просить налоговый орган подтвердить факт исполнения уведомления.

Чтобы избежать назначения налоговой проверки по вопросу неисполнения уведомления по результатам камерального контроля, необходимо получить от налогового органа подтверждение соответствия пояснения или жалобы требованиям Налогового Кодекса, а также подтверждения факта исполнения пояснения.

В тексте пояснения или жалобы рекомендуем просить от налогового органа такого подтверждения.

В случае, если налоговый орган подтвердит факт исполнения уведомления по результатам камерального контроля, тем самым он подтвердит отсутствие оснований для назначения внеплановой тематической проверки.

Секрет № 5. Исполнение уведомления (в том числе путем подачи пояснения или жалобы в вышестоящий орган) препятствует обжалованию уведомления в суде.

В случае, если вы подали пояснение на уведомление или жалобу в вышестоящий орган, суд откажет в принятии заявления об обжаловании уведомления, а если заявление было принято - прекратит производство по делу.

Согласно п. 2 ст. 65 Закона «О правовых актах», правовой акт индивидуального применения прекращает действие с момента исполнения его требований или содержащихся в нем поручений лицами, которым адресован данный правовой акт.

Так как подача пояснения или жалобы в вышестоящий орган является исполнением уведомления, то заявление об оспаривании такого исполненного уведомления не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

Эта позиция судов изложена в Нормативном постановлении Верховного суда РК от 29 июня 2017 года № 4 «О судебной практике применения налогового законодательства» (часть 10 пункта 19).

Секрет № 6. Обжалование уведомления в суде или вышестоящем органе приостанавливает действие уведомления.

Согласно п.4 ст. 65 Закона «О правовых актах» подача заинтересованными лицами заявления об отмене, изменении, дополнении или приостановлении действия правового акта индивидуального применения в вышестоящий государственный орган или суд приостанавливает действие правового акта до принятия соответствующего решения.

Таким образом, на период обжалования уведомления в суде или вышестоящем органе не могут быть приостановлены расходные операции по банковским счетам налогоплательщика, не может быть назначена внеплановая тематическая проверка.

Кроме того, за время обжалования обстоятельства, послужившие основанием для вынесения уведомления могут прекратиться (например, в результате отмены решения/приговора суда, признания незаконными действий налогового органа по снятию с учета по НДС).

Если налоговыми органами к Вам предъявлен иск о признании недействительной сделки, то удовлетворение данного иска судом повлечет доначисление сумм налогов.

Приведенные выше советы являются результатом многолетней практики ведения дел по налоговым спорам, накопленного опыта защиты прав и интересов налогоплательщика.

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