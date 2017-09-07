В Усть-Каменогорске произошел пожар на маслозаводе
7 сентября 2017, 12:42
Причина и обстоятельства произошедшего устанавливается.
Около 8 часов 30 минут в Усть-Каменогорске по улице Рижской произошел пожар на территории маслозавода, сообщает Zakon.kz.
"Горит торфяная вата, утеплитель стены складского помещения. Площадь возгорания составила 144 квадратных метра, говорится в сообщении ведомства. В ликвидации пожара участвует 40 человек и 11 единиц техники ГУ «СПиАСР» ДЧС ВКО. Создано два звена газодымозащитной службы, которые борются с огнем изнутри, защищая соседние цеха, а также непосредственно в очаге возгорания. Также дополнительно подано два пожарных ствола на защиту стен здания и один ствол на тушение крыши", - говорится в сообщении департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области.
Причина и обстоятельства произошедшего устанавливается.
Жертв и пострадавших нет.
Фото: УЧС Усть-Каменогорска
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