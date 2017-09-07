"Ивантеевского стрелка" могут арестовать на два месяца

Его могут заключить под стражу до 5 ноября.

Басманный суд Москвы получил материалы на арест девятиклассника, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке, сообщила сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.





"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу… до 5 ноября 2017 года в отношении Пивнева Михаила, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств — ред.)", — сказала пресс-секретарь.





Во вторник во время урока информатики ученик девятого класса школы в Ивантеевке напал на учительницу, ударил ее по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. Трое школьников от страха выпрыгнули из окна, получив различные травмы. Учительница, получившая черепно-мозговую травму, прооперирована.





СК РФ по данному факту возбудил дело по статье "хулиганство", следователи устанавливают мотивы поступков школьника. Сообщалось, что семья мальчика является благополучной. Также прокурор Ивантеевки сообщил, что возбуждено дело по статье "Халатность". Позднее дело дополнительно квалифицировали как покушение на убийство.





Ранее соседи ребенка рассказали агентству, что мальчик всегда был спокойным, "никогда не проявлял агрессию" и "ничего необычного" за его семьей не замечали. Однако некоторые ученики школы сообщали, что задержанный систематически подвергался унижениям со стороны одноклассников, при этом руководство школы никак на это не реагировало.



