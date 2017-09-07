 
Новости за сегодня

Внесены изменения в перечень продуктов переработки

Аннотация к документу: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 19 июня 2017 года № 209 «О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра энергетики Республики Казахстан от 25 июня 2016 года № 273 «Об утверждении перечня продуктов переработки»

Согласно Закону Республики Казахстан от 20 июля 2011 года № 463-IV «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов»: «продукты переработки - продукты переработки сырой нефти и газового конденсата, пригодные для последующей переработки производителем нефтепродуктов (за исключением производителя нефтепродуктов малой мощности».

Из перечня исключены:

«Вакуумный газойль и его аналоги» и «Гудрон»

Также был исключён Код ТН ВЭД ЕАЭС Керосино-газойлевая фракция и ее аналоги: 2710 19 310 0   

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

7 сентября 2017, 12:11
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код