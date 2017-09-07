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Внесены изменения в перечень продуктов переработки
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Аннотация к документу: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 19 июня 2017 года № 209 «О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра энергетики Республики Казахстан от 25 июня 2016 года № 273 «Об утверждении перечня продуктов переработки»
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Согласно Закону Республики Казахстан от 20 июля 2011 года № 463-IV «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов»: «продукты переработки - продукты переработки сырой нефти и газового конденсата, пригодные для последующей переработки производителем нефтепродуктов (за исключением производителя нефтепродуктов малой мощности».
Из перечня исключены:
«Вакуумный газойль и его аналоги» и «Гудрон»
Также был исключён Код ТН ВЭД ЕАЭС Керосино-газойлевая фракция и ее аналоги: 2710 19 310 0
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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