Согласно Закону Республики Казахстан от 20 июля 2011 года № 463-IV «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов»: «продукты переработки - продукты переработки сырой нефти и газового конденсата, пригодные для последующей переработки производителем нефтепродуктов (за исключением производителя нефтепродуктов малой мощности».

Из перечня исключены:

«Вакуумный газойль и его аналоги» и «Гудрон»

Также был исключён Код ТН ВЭД ЕАЭС Керосино-газойлевая фракция и ее аналоги: 2710 19 310 0

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.