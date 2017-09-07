Внесены изменения в Перечень медицинских противопоказаний для заключения трудовых договоров в сфере тяжелых работ

В частности, внесены следующие изменения: пункты 7 и 8 изложены в следующей редакции: «7. Гинекологические заболевания: 1) беременность и период лактации; 2) привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин детородного возраста; 3) доброкачественные образования женских половых органов с нарушениями функции тазовых органов; 4) заболевания женских половых органов с мено- метроррагией, выраженным болевым синдромом; 5) дисфункция яичников с мено- метроррагиями; 6) хронические воспалительные болезни женских тазовых органов с тубоовариальным образованием или гидросальпингсом; 7) дисплазия, резко выраженная любой локализации; 8) выпадение женских половых органов любой степени с нарушением функции тазовых органов или декубитальной (трофической) язвой, сопровождающейся анемизирующими кровотечениями; 9) новообразования женских половых органов. Допускаются в зависимости от стадии заболевания и проведенного коррегирующего лечения. 8. Заболевания уха, горла, носа: 1) нейросенсорная тугоухость ІІ и III степени при слухопротезировании с коррекцией шепотной речи более 3 метров на оба уха допускаются к работе в зависимости от условий труда; 2) стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота; 3) отосклероз; 4) Болезнь Меньера и болезни внутреннего уха с нарушением вестибулярной функции; 5) хронические синуситы (полипозные - обтурирующие полипы с нарушением носового дыхания); 6) аносмия; 7) искривление носовой перегородки с нарушением носового дыхания; 8) доброкачественные новообразования верхних дыхательных путей с нарушением функции носового и внешнего дыхания; 9) состояние после слухоулучшающих операций. Допускается прием на работу в зависимости от условий труда и вида слухоулучшающих операций; 10) лабиринтит, лабиринтная фистула, лабиринтная дисфункция; 11) склерома, гранулематоз Вегенера (некротизирующий респираторный гранулематоз), рубцовые стенозы гортани; 12) хронические болезни среднего и внутреннего уха с нарушением слуховой функции.»; Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.