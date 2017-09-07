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Внесены изменения в Перечень медицинских противопоказаний для заключения трудовых договоров в сфере тяжелых работ

Аннотация к документу: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 июня 2017 года № 461 «О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 22 мая 2015 года № 379 «Об утверждении Перечня медицинских противопоказаний для заключения трудовых договоров в сфере тяжелых работ, работ с вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также для допуска лиц декретированной группы населения к работе» (не введен в действие)

В частности, внесены следующие изменения:

пункты 7 и 8 изложены в следующей редакции:

«7. Гинекологические заболевания:

1) беременность и период лактации;

2) привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин детородного возраста;

3) доброкачественные образования женских половых органов с нарушениями функции тазовых органов;

4) заболевания женских половых органов с мено- метроррагией, выраженным болевым синдромом;

5) дисфункция яичников с мено- метроррагиями;

6) хронические воспалительные болезни женских тазовых органов с тубоовариальным образованием или гидросальпингсом;

7) дисплазия, резко выраженная любой локализации;

8) выпадение женских половых органов любой степени с нарушением функции тазовых органов или декубитальной (трофической) язвой, сопровождающейся анемизирующими кровотечениями;

9) новообразования женских половых органов.

Допускаются в зависимости от стадии заболевания и проведенного коррегирующего лечения.

8. Заболевания уха, горла, носа:

1) нейросенсорная тугоухость ІІ и III степени при слухопротезировании с коррекцией шепотной речи более 3 метров на оба уха допускаются к работе в зависимости от условий труда;

2) стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота;

3) отосклероз;

4) Болезнь Меньера и болезни внутреннего уха с нарушением вестибулярной функции;

5) хронические синуситы (полипозные - обтурирующие полипы с нарушением носового дыхания);

6) аносмия;

7) искривление носовой перегородки с нарушением носового дыхания;

8) доброкачественные новообразования верхних дыхательных путей с нарушением функции носового и внешнего дыхания;

9) состояние после слухоулучшающих операций.

Допускается прием на работу в зависимости от условий труда и вида слухоулучшающих операций;

10) лабиринтит, лабиринтная фистула, лабиринтная дисфункция;

11) склерома, гранулематоз Вегенера (некротизирующий респираторный гранулематоз), рубцовые стенозы гортани;

12) хронические болезни среднего и внутреннего уха с нарушением слуховой функции.»;

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

7 сентября 2017, 11:41
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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