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Внесены изменения в Перечень медицинских противопоказаний для заключения трудовых договоров в сфере тяжелых работ
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Аннотация к документу: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 июня 2017 года № 461 «О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 22 мая 2015 года № 379 «Об утверждении Перечня медицинских противопоказаний для заключения трудовых договоров в сфере тяжелых работ, работ с вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также для допуска лиц декретированной группы населения к работе» (не введен в действие)
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В частности, внесены следующие изменения:
пункты 7 и 8 изложены в следующей редакции:
«7. Гинекологические заболевания:
1) беременность и период лактации;
2) привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин детородного возраста;
3) доброкачественные образования женских половых органов с нарушениями функции тазовых органов;
4) заболевания женских половых органов с мено- метроррагией, выраженным болевым синдромом;
5) дисфункция яичников с мено- метроррагиями;
6) хронические воспалительные болезни женских тазовых органов с тубоовариальным образованием или гидросальпингсом;
7) дисплазия, резко выраженная любой локализации;
8) выпадение женских половых органов любой степени с нарушением функции тазовых органов или декубитальной (трофической) язвой, сопровождающейся анемизирующими кровотечениями;
9) новообразования женских половых органов.
Допускаются в зависимости от стадии заболевания и проведенного коррегирующего лечения.
8. Заболевания уха, горла, носа:
1) нейросенсорная тугоухость ІІ и III степени при слухопротезировании с коррекцией шепотной речи более 3 метров на оба уха допускаются к работе в зависимости от условий труда;
2) стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота;
3) отосклероз;
4) Болезнь Меньера и болезни внутреннего уха с нарушением вестибулярной функции;
5) хронические синуситы (полипозные - обтурирующие полипы с нарушением носового дыхания);
6) аносмия;
7) искривление носовой перегородки с нарушением носового дыхания;
8) доброкачественные новообразования верхних дыхательных путей с нарушением функции носового и внешнего дыхания;
9) состояние после слухоулучшающих операций.
Допускается прием на работу в зависимости от условий труда и вида слухоулучшающих операций;
10) лабиринтит, лабиринтная фистула, лабиринтная дисфункция;
11) склерома, гранулематоз Вегенера (некротизирующий респираторный гранулематоз), рубцовые стенозы гортани;
12) хронические болезни среднего и внутреннего уха с нарушением слуховой функции.»;
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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