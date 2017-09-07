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В Южно-Казахстанской области приступили к уборке хлопка

7 сентября 2017, 12:45

Хлопок – культура с высоким экспортным потенциалом.

В Южно-Казахстанской области, в единственном регионе страны, где выращивают белое золото, приступили к уборке хлопка, передает пресс-служба акима ЮКО.

В настоящее время уборочную кампанию проводят мелкие крестьянские хозяйства сельских округов Атакамен, Дильдабеков, Махталы, Кызылкум, Жамбыл и Каракой Мактааральского района.



В этом году в регионе было посажено 134,6 тыс. гектаров хлопка.

Это на 25 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году. В прошлом году крестьяне собрали в среднем 26,2 центнера с одного гектара, собрав в общей сложности 286,4 тыс. тонн белого золота. В текущем году, в связи с увеличением в регионе посевных площадей планируется собрать более 300 тыс. тонн хлопка.



Отметим, что в прошлом году в Мактааральском районе было посажено 83 тысячи гектаров хлопка, а в этом году хлопковые поля достигли 95 тысяч гектаров. Если в прошлом году крестьяне района собрали 218 тыс. тонн продукции, то этом году планируют собрать больше хлопка.

В регионе хлопок выращивают в 9 районах. Первые уборочные работы начинаются в Мактааральском, Шардаринском и Сарыагашском районах. Последними приступают туркестанские крестьяне.



Хлопок – культура с высоким экспортным потенциалом.



В основном наша страна экспортирует белое золото в Россию, Китай и Европу. Так, в прошлом году было экспортировано 58 тыс. тонн хлопкового волокна.

Фото: Пресс-служба акима ЮКО


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