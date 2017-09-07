Созданы условия для качественного предоставления услуг субъектами естественных монополий города Астаны

Большая очередь, неработающие кондиционеры, единственная касса, отсутствие условий для лиц с ограниченными возможностями, отсутствие информационных стендов с формами необходимых документов итерминалов для оплаты услуг, ограничение времени работы до двух часов в день (по часу до и после обеда). Это неполный перечень проблем, с которыми сталкивались посетители пунктов обслуживания населения организаций, предоставляющих коммунальные услуги. Услугополучатель приходит за быстрым и качественным получением услуг в комфортных условиях, а уходит с испорченным настроением и неприятным осадком на душе.

6 сентября т.г. заместитель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, совместно с заместителем акима города Астаны Космана Айтмухаметова и представителями общественности, проинспектировали исполнение поручений об устранении недоработок в деятельности субъектов естественных монополий.

Ранее, 21 августа 2017 года в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции провели совещание с участием представителей акимата г.Астаны, НПП «Атамекен», Госкорпорации «Правительство для граждан», АО «Астана - Теплотранзит», ТОО «Астана РЭК», ГКП «Астана Су арнасы», ТОО «Астана - Тазарту», ТОО «АстанинскаяЭнергоСбытовая Компания», ТОО «Центральное газоснабжение», ТОО «Астана - ЕРЦ».

На совещании акимату г. Астаны совместно с субъектами естественных монополий было порученов 10-дневный срок устранить недоработки в центрах оказания услуг.

Субъектами естественных монополий г. Астаны, предоставляющих услуги по энерго-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, с учетом критики и данных Агентством поручений, в местах оказания услуг внедрены электронные очереди, созданы условия в местах ожидания и для лиц с ограниченными возможностями, установлены пандусы, проведены установка и монтаж кондиционеров, размещены информационные стенды с формами необходимых документов, увеличено время приема документов и граждан до 18:00 часов (в том числе в субботу до 13:00 часов). Также для удобства услугополучателей увеличены количество касс и терминалов для оплаты услуг.

В настоящее время работа данных центров построена в соответствии со стандартами работы центров, работающих по принципу «одного окна».

Позитивные изменения по внедрению стандартов оказания услуг в сфере естественных монополий на основе деятельности Государственной корпорации «Правительство для граждан» позволили исключить бытовую коррупцию и непосредственное взаимодействие с получателями услуг, снизить административные барьеры и оптимизировать бизнес-процессы при оказании услуг.

По поручению Председателя АДГСПК РК Кайрата Кожамжарова о реализации установок Главы государства по повсеместному внедрению принципа «клиентоориентированности» и доступности услуг меры по наведению порядка на других объектах оказания госуслуг будут проводиться на постоянной основе.

Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции выражает готовность к получению конструктивных предложений от населения по улучшению деятельности, как государственных органов, так и организаций по оказанию государственных услуг.

На интернет-ресурсе Агентства функционирует рубрика «Оцените качество государственных услуг» (http://kyzmet.gov.kz/ru/eservices), где граждане могут оставить свои предложения и замечания по качеству предоставляемых государственных услуг.

Астанинский опыт субъектов естественных монополий, предоставляющих услуги по энерго-, водоснабжению и водоотведению, теплоснабжению, а также поступившие предложения от граждан будут учтены при реализации аналогичных проектов во всех регионах страны.