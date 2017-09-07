Казахстан и Сербия планируют сотрудничать в военно-технической сфере

Министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов и Министр обороны Республики Сербия Александр Вулин подписали Письмо о намерениях сотрудничать в военно-технической, военно-экономической и оборонной сферах.

Согласно этого документа стороны договорились развивать отношения в области поставок продукции военного назначения, технического обслуживания и ремонта военной техники, а также в других областях военно-технического сотрудничества, представляющих взаимовыгодный интерес.

Как ранее сообщалось, в Астане прошла встреча Министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК Б. Атамкулова и Министра обороны Сербии А. Вулина, в ходе которой стороны обсудили вопросы казахстанско-сербского двустороннего военно-технического сотрудничества.

Также в рамках визита в Казахстан сербская военная делегация побывала на отечественных оборонно-промышленных предприятиях, где ознакомилась с продукцией военного назначения.

Первым объектом посещения стало совместное предприятие ТОО «КАЕ», выпускающее электронную и электронно-оптическую продукцию.

Далее делегация посетила завод ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» - крупнейшее предприятие в Центральной Азии по выпуску современных бронированных колесных машин, где ознакомились с инновационной технологией предприятия, которая позволяет выпускать бронированные машины с усиленной противоминной защитой. Высокотехнологичное оборудование предприятия позволяет реализовывать полный цикл работ. Были продемонстрированы презентации продукции военного назначения и других казахстанских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В Национальном космическом центре сербской стороне была продемонстрирована работа космической системы дистанционного зондирования Земли «КazEOSat», Системы высокоточной спутниковой навигации, ознакомилась с ходом строительства Сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов и Специального конструкторско-технологического бюро с опытным производством.

В ходе рабочего визита Министр обороны Сербской Республики Александр Вулин принял участие в церемонии возложения венка к «Вечному огню» монумента «Отан Қорғаушылар», а также посетил Военно-патриотический музей Вооруженых Сил РК и Национальный университет обороны им. Первого Президента РК - Лидера нации.