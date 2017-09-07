ЦИК Кыргызстана зарегистрировал 13 кандидатов в президенты
7 сентября 2017, 12:52
Президентские выборы состоятся 15 октября 2017 года.
Центризбирком зарегистрировал 13 человек в качестве кандидатов в президенты. Об этом агентству "Кабар" сообщил член ЦИК Кайрат Осмоналиев.
Он рассказал, что до окончания регистрации кандидатов осталось два дня. На сегодня проверены все претенденты.
"Под вопросом три кандидата, которые подали в суд на ЦИК в связи с отказом в регистрации. Это Турсунбек Акун, Ахматбек Келдибеков и Исхак Масалиев. По ним вопрос решится до 10 сентября", - пояснил он.
Осмоналиев сообщил, что в ночь с 9 по 10 сентября после полуночи начнется предвыборная агитация.
Также член ЦИК сообщил, что в плане подготовки проведения выборов все идет согласно календарному плану.
"Основной акцент сейчас делается на списках избирателей. Стоит отметить, что в Бишкеке откроют 33 участка для тех, кто поменял свой избирательный адрес", - добавил он.
Напомним, что президентские выборы состоятся 15 октября 2017 года.
Фото: kabar.kg.
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