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ЦИК Кыргызстана зарегистрировал 13 кандидатов в президенты

7 сентября 2017, 12:52

Президентские выборы состоятся 15 октября 2017 года.

Центризбирком зарегистрировал 13 человек в качестве кандидатов в президенты. Об этом агентству "Кабар" сообщил член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

Он рассказал, что до окончания регистрации кандидатов осталось два дня. На сегодня проверены все претенденты.

"Под вопросом три кандидата, которые подали в суд на ЦИК в связи с отказом в регистрации. Это Турсунбек Акун, Ахматбек Келдибеков и Исхак Масалиев. По ним вопрос решится до 10 сентября", - пояснил он.

Осмоналиев сообщил, что в ночь с 9 по 10 сентября после полуночи начнется предвыборная агитация.

Также член ЦИК сообщил, что в плане подготовки проведения выборов все идет согласно календарному плану.

"Основной акцент сейчас делается на списках избирателей. Стоит отметить, что в Бишкеке откроют 33 участка для тех, кто поменял свой избирательный адрес", - добавил он.

Напомним, что президентские выборы состоятся 15 октября 2017 года.

Фото: kabar.kg.

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