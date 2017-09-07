ЦИК Кыргызстана зарегистрировал 13 кандидатов в президенты

Центризбирком зарегистрировал 13 человек в качестве кандидатов в президенты. Об этом агентству " Об этом агентству " Кабар " сообщил член ЦИК Кайрат Осмоналиев.





Он рассказал, что до окончания регистрации кандидатов осталось два дня. На сегодня проверены все претенденты.





"Под вопросом три кандидата, которые подали в суд на ЦИК в связи с отказом в регистрации. Это Турсунбек Акун, Ахматбек Келдибеков и Исхак Масалиев. По ним вопрос решится до 10 сентября", - пояснил он.





Осмоналиев сообщил, что в ночь с 9 по 10 сентября после полуночи начнется предвыборная агитация.





Также член ЦИК сообщил, что в плане подготовки проведения выборов все идет согласно календарному плану.





"Основной акцент сейчас делается на списках избирателей. Стоит отметить, что в Бишкеке откроют 33 участка для тех, кто поменял свой избирательный адрес", - добавил он.





Напомним, что президентские выборы состоятся 15 октября 2017 года.



