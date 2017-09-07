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Пожилая женщина удерживала у себя дома пропавшего в Степногорске мальчика

7 сентября 2017, 12:58

На вопросы стражей порядка она отвечала, что не знала, что мальчика ищут.

Пропавшего в Степногорске мальчика увела со двора пожилая женщина и удерживала у себя дома, сообщает Sputnik Казахстан.

Пятого сентября стало известно о том, что разыскивается восьмилетний Александр Вагнер, который пропал со двора своего дома во 2-м микрорайоне. Ориентировки с мальчиком были размещены в соцсетях и СМИ, а вечером шестого сентября стало известно, что ребенок найден невредимым.

Как рассказали в полиции, 6 сентября около 16.00 сотрудники ювенальной полиции, в очередной раз проводившие обход соседних кварталов Степногорска, увидели пропавшего мальчика в сопровождении женщины. Несовершеннолетнего передали в руки родителей, которые сутки не смыкали глаз.

Установлено, что 5 сентября мальчик играл во дворе и периодически заходил домой. В это время во двор пришла пожилая женщина, 1958 года рождения. Ей уговорами удалось увести мальчика к себе домой. Незнакомая женщина накормила мальчика и оставила у себя ночевать. На следующий день около 16.00 они вышли прогуляться, когда их встретили ювенальные полицейские.

Правоохранительные органы проводят проверку в отношении женщины, забравшей чужого ребенка. На вопросы стражей порядка она отвечала, что не знала, что мальчика ищут. Процессуальное решение о том, имел ли быть факт преступления — похищение ребенка, пока не принят.

В полиции отметили, что семья мальчика благополучная, полная. Отец находился на работе и вернулся вечером. Всего в поисках пропавшего мальчика было задействовано 180 полицейских и 120 волонтеров.

Фото: "Воспитан в Степногорске" ВКонтакте


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