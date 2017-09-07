В "Туристік қамқор" прокомментировали критические заявления депутата о работе фонда

По мнению директора фонда, говорить об эффективности работы системы пока не совсем корректно.

Директор корпоративного фонда "Туристік қамқор" Асылхан Есилов высказался по поводу заявления депутата Мажилиса Парламента РК Меруерт Казбековой. Напомним, накануне на пленарном заседании палаты мажилисмен раскритиковала работу фонда и отметила низкую её эффективность , передаёт Zakon.kz





По словам Казбековой, несмотря на то, что в 2016-2017 годах имелось немало случаев нарушения прав казахстанских туристов, отказов в размещении и полётах, "Туристік Қамқор" лишь три раза оказал содействие нашим гражданам, и все они сводились только к обеспечению обратного билета.





Корпоративный фонд "Туристік Қамқор" - администратор системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма. Он был создан в прошлом году, тогда же были приняты правила функционирования системы, согласно которым все туроператоры обязаны перечислять в данный фонд 0,5 МРП (1134,5 тенге в 2017 году) с каждого туриста. Кроме того, туроператоры и туроператоры-фрахтователи должны предоставить банковскую гарантию на 5000 и 15000 МРП соответственно. На сегодняшний день в системе фонда работают 62 туроператора из более чем 500 туркомпаний, на счетах фонда аккумулированы более 230 миллионов тенге.





По мнению Асылхана Есилова, подводить какие-то итоги работы фонда и тем более судить об эффективности, пока рано.





"Нам не совсем понятно высказывание депутата о том, что фонд всего три раза оказал помощь казахстанским туристам за границей. Мы работаем 9 месяцев, это очень маленький период времени. И мы считаем успехом системы гарантирования именно этот показатель - не так много было случаев нарушения прав наших туристов. Говорить об эффективности работы системы пока не совсем корректно. Нынешний летний туристический сезон 2017 года прошел без ЧП. Наши граждане не оставались без помощи за рубежом", - говорит он.





Директор фонда разъяснил, что есть ряд туроператоров, которые не входят в систему гарантирования, работают не в рамках действующего законодательства и не обеспечивают своим туристам гарантированный отдых и возврат на Родину.





"Эта проблема есть, но, к сожалению, у фонда - администратора системы, нет контрольных и надзорных функций. Мы можем только разъяснять туроператорам, звонить, писать письма, уговаривать вступить в систему и больше ничего. Хотелось бы, чтобы именно на это обратили внимание", - отметил он.





Асылхан Есилов пояснил - для того, чтобы обеспечить себе безопасный отдых, казахстанским туристам нужно обращаться только в те турфирмы, которые входят в систему гарантирования. Также туристу нужно получить туркод. Если он у вас есть - это гарантия того, что при ЧП вас обязательно вернут в Казахстан и не оставят в беде за границей.





Касаясь ситуации с обанкротившимся туроператором "Элит класс" Есилов заметил, что это не совсем входит в компетенцию системы гарантирования.





"Из 30 казахстанцев, которых не заселяли в отель Турции из-за банкротства "Элит класс", только у 8-ми был туркод. Этих туристов туроператор - участник системы гарантирования, своими силами разместил и обеспечил им полноценный отдых. По остальным туристам, которые не имели кода и были отправлены компаниями, можно сказать, незаконно, уже решал МИД и местное консульство".





Примечание. Туристический код выдается турфирмой (фирма должны быть участником системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма) при приобретении тура на каждого путешественника.





Директор фонда также считает некорректным высказывание депутата о необходимости оказания помощи абсолютно всем казахстанским туристам, оказавшимся в непростом положении за пределами страны.





"Получается такая ситуация. Одни компании работают добросовестно в рамках действующего законодательства, обеспечивают свое финансовое состояние путем предоставления банковской гарантии и оплачивают сбор на каждый реализованный турпродукт в размере 0,5 МРП. А другие не хотят работать в законном поле. Вывозить или помогать туристам, которые обратились в незаконно работающую компанию - это абсолютно несправедливо", - считает он.





В своем выступлении депутат мажилиса предложила остановить практику создания различных внебюджетных фондов с обязательными платежами бизнеса. По ее мнению, все подобные платежи де-факто являются налогами на бизнес, и, следовательно, должны проходить через бюджет, утверждаться и контролироваться парламентом.





По словам Есилова, средства на счету фонда - это собственность туроператоров, за исключением 10%, которые уходят на деятельность администратора ("Туристік Қамқор").





"Если эти предложения будут реализованы, то это как раз и будет налог. Надо спросить у бизнеса - готовы ли они свои средства просто так передать в бюджет. На данный момент, эти деньги - собственность туроператора. В случае, если через определенный период времени и при определенной ситуации туроператор завершит свою деятельность в сфере выездного туризма, он может забрать свои средства назад. Также хотел заметить, что государство из бюджета нас не финансирует. Государство отошло от этой отрасли и отдало часть этих функций рынку. Наша организация идет по пути саморегулирования и мы сами регулируем свои правила игры", - подытожил Асылхан Есилов.





Автор: Екатерина Ионова