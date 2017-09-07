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В Казахстане ожидаются заморозки до 2 градусов

7 сентября 2017, 13:07

В шести областях Казахстана и Астане объявлено штормовое предупреждение.

В ряде областей Казахстана ожидаются заморозки до 2 градусов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Так, ночью 8 сентября местами в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской Карагандинской областях, 8-9 сентября в Павлодарской области, 9 сентября в Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 2 градуса.
В Астане ночью 8 сентября ожидаются заморозки на поверхности почвы до 2 градусов.

Фото: total.kz.

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