В Казахстане ожидаются заморозки до 2 градусов
7 сентября 2017, 13:07
В шести областях Казахстана и Астане объявлено штормовое предупреждение.
В ряде областей Казахстана ожидаются заморозки до 2 градусов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Так, ночью 8 сентября местами в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской Карагандинской областях, 8-9 сентября в Павлодарской области, 9 сентября в Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 2 градуса.
В Астане ночью 8 сентября ожидаются заморозки на поверхности почвы до 2 градусов.
Фото: total.kz.
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