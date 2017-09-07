В Актобе сотрудница банка воровала деньги со счетов клиентов

Сотрудница банка в Актобе воровала деньги со счетов клиентов, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области.





Руководитель филиала городского банка уличила супервайзера в краже денег со счетов клиентов и самого учреждения, и сообщила об этом в полицию.





"По ее заявлению задержали 35-летнюю супервайзера банка. По версии следствия, финансовый работник имела доступ к счетам и переводила чужие деньги на собственный счет", - сообщили в полиции.





Ущерб банку составил 2 миллиона 685 тысяч тенге. Досудебное расследование ведется по статье «присвоение или растрата чужого имущества».



