Молодость, грация и утонченность: участницы конкурса «Miss Almaty 2017 – Энергия красоты»

Представлены финалистки конкурса «Miss Almaty 2017 – Энергия красоты» , сообщает , сообщает Zakon.kz





В заключительную часть конкурса вышли 10 участниц, которые поборются за звание главной красавицы города. Финал конкурса «Miss Almaty 2017» пройдет 11 сентября.









Помимо заветной короны, шанса представить свой город на "Мисс Казахстан" и подарков от спонсоров, главная красавица южной столицы получит путевку в финал конкурса "Мисс Вселенная", который пройдет в начале 2018 года на Филиппинах. Как отметил директор конкурса "Мисс Алматы" Совет Сеитов, общая сумма призовых превысит 10 миллионов тенге.









Региональный конкурс "Мисс Алматы" продолжается на протяжении трёх месяцев. Каждую неделю конкурсантки проходят "испытания" и демонстрируют качества, которые способны не только спасти мир, но и улучшить его.





20-летняя Жибек Холдас открытый человек, который верит в красоту своей мечты и считает этот конкурс первой ступенью к ней.









Студентка медуниверситета Джулия Кожаханова творческий человек, занимается благотворительностью и стремится поднять медицину на новый уровень.









19-летняя студентка Алина Мелкина стремится улучшить экономику Казахстана с короной на голове.









Студентка аграрного университете Даяна Джамбул - будущий технолог. Она профессионально занимается баскетболом и играет на скрипке. Девушка обещает, что если выиграет корону, то сыграет для всех своих поклонников.









Аяулым Жаксылык - будущий инженер машиностроения. Талантливая Аяулым, которая великолепно танцует и поет, не менее великолепно разбирается в технике и обещает, что если выиграет корону, то будет чинить все сломавшиеся машины.









17-летняя Сабина Азимбаева хорошо танцует, поет и играет на инструментах. Девушка обещает, что если выиграет корону, то даст её померить каждому желающему.









23-летняя Аида Малыбаева хочет сломать стереотипы и стать первой девушкой, выигравшей титул, с короткими волосами.









18–летняя Дарья Галочкина не смогла присутствовать на представлении, потому что в настоящий момент сдает важный экзамен в Санкт-Петербурге.









Камила Адилхан - будущий архитектор, она поет, танцует и рисует. Камила хочет оправдать все возложенные на нее надежды и обещает приложить к этому все силы.









Белорусо-украинка-казашка Малика Бегельдинова оперная певица, которая поет на 6 языках. Обещает спеть арию Джильды из оперы ''Риголетто'', если выиграет корону.











