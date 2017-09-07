ЧП на железной дороге: в КТЖ объяснили ночную задержку поездов
7 сентября 2017, 13:15
Машинист применил экстренное торможение из-за нахождения на железнодорожных путях постороннего предмета.
В «КТЖ - грузовые перевозки» рассказали о происшествии на железной дороге, в результате которого были задержаны пассажирские поезда, сообщает МИА «Казинформ».
«7 сентября на перегоне Актогай - РЗД-33 п №2201 Алматинское отделение дороги в 00.52 машинист грузового поезда филиала АО «КТЖ - Грузовые перевозки» - «Алматинское отделение ГП» - «Матайское эксплуатационное локомотивное депо» Багдат Музболатов применил экстренное торможение из-за нахождения на железнодорожных путях постороннего предмета. На данном участке 7 сентября сила ветра составляла 20-25 метров в секунду», - говорится в сообщении.
Из-за данного инцидента были задержаны пассажирские поезда по станции Актогай №69 сообщением Защита - Алматы и №21 сообщением Семей-Кызылорда. В 3 часа 23 минуты движение на данном участке было восстановлено.
Фото: Ansar.Ru
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