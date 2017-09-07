Учителям за преподавание на английском языке будет производиться доплата 200%

Приказом Министра образования и науки РК от 3 июля 2017 года № 315 внесены дополнения в Правила об исчислении заработной платы работников государственных организаций образования, финансируемых за счет средств бюджета, утвержденные приказом Министра образования и науки РК от 29 января 2008 года № 40, согласно которым учителям государственных организаций образования, имеющим сертификат о прохождении тестов по одной из следующих систем: APTIS, IELTS, TOEFL, по уровням В1-Intermediate, B2-Upper-Intermediate или C1-C2-Advanced и языковые компетенции, позволяющие преподавание предметов на английском языке согласно приложению к диплому и реализующим учебные программы основного среднего и общего среднего образования по предметам физики, химии, биологии, информатики на английском языке, будет производится доплата в размере 200% от базового должностного оклада. Установлено, что начисление доплаты будет производиться с 1 сентября 2017 года.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.