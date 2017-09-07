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Самолечение антибиотиками: ребенок впал в кому после укола

7 сентября 2017, 13:28

Когда двухлетний ребенок заболел, мать не стала обращаться к врачам и решила сама его лечить.

Жительница Караганды, пытаясь вылечить сына от простуды, сама вколола ему антибиотик, после чего мальчик впал в кому, сообщает Sputnik Казахстан.

Как стало известно, когда двухлетний ребенок заболел, мать не стала обращаться к врачам и решила сама его лечить по старому рецепту. Она купила антибиотик Цеф III и самостоятельно сделала сыну инъекцию. После этого мальчик перестал дышать и подавать признаки жизни. Привести в чувство ребенка семье не удалось. Бригада скорой помощи, срочно вызванная матерью, диагностировала анафилактический шок от препарата. У малыша зафиксировали клиническую смерть.

Как рассказали в областном управлении здравоохранения Карагандинской области, малыша срочно доставили в областную детскую клиническую больницу.

"Вышло так, что организм ребенка так отреагировал на лекарство. Сначала был анафилактический шок, затем последовала клиническая смерть. Но врачам удалось избежать самого страшного. К сожалению, сейчас мальчик в коме в крайне тяжелом состоянии. Проводится все необходимое лечение", — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь областного управления здравоохранения Айжан Иса.

Вместе с тем врачи рекомендуют родителям не заниматься самолечением. На различные препараты у детей могут быть непредсказуемые реакции. Врачи исследуют Цеф III на предмет пригодности, а так же каким образом женщина смогла купить его в аптеке без свежего рецепта.

Цеф III (Цефтриаксон) имеет противопоказания: его нельзя применять людям, имеющим гиперчувствительность к цефтриаксону и другим цефалоспоринам, пенициллинам, карбапенемам; имеющим выраженные нарушения функции почек и печени, с энтероколитом; новорожденным с гипербилирубинемиией; при беременности и в период лактации.




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