Бозумбаев: решение по АЭС может быть принято в следующем году

Решение о строительстве атомной станции в Казахстане может быть принято только в следующем году, после разработки технико-экономического обоснования проекта, заявил в четверг министр энергетики республики Канат Бозумбаев, сообщает Sputnik Казахстан.

В конце августа этого года советник-посланник посольства Казахстана в России Марат Сыздыков заявил, что в планах развития Казахстана — среднесрочных и долгосрочных — строительство атомной электростанции.

«Атомная энергия … Я тоже слышал, что какой-то из дипломатов там сказал, что Казахстан точно что-то там строить собрался. Я хочу сказать - предполагаем, что до конца года национальная компания «Казатомпром» должна начать разрабатывать, наконец, технико-экономическое обоснование проекта, мы сейчас в министерстве работаем над теми данными, которые у нас запросили. После разработки ТЭО в следующем году мы сможем сказать - да или нет», — сказал Бозумбаев.

«Я ничего не объявляю, будет или не будет (атомная станция в Казахстане), я говорю, что мы будем работать, чтобы разработать ТЭО, а его результаты покажут - быть ли атомной станции в Казахстане», — добавил он.

Выступая на форуме «Казэнерджи», министр энергетики сообщил, что общий объем инвестиций по инициативам топливно-энергетического сектора на 2017-2025 годы должен будет составить свыше 19 триллионов тенге, их которых 97% будут обеспечены за счет частных инвестиций. Эти вложения, по его словам, будут направлены в том числе и на проекты строительства завода по производству тепловыделяющих сборок, внедрению IT-технологий на уранодобывающих предприятиях, а также усиление поисковых работ для восполнения минерально-сырьевой базы урана.

Ранее вице-министр энергетики РК Бахытжан Джаксалиев заявил о том, что в Казахстане планируется строительство АЭС, однако сроки реализации проекта пока неизвестны. Вместе с тем он отметил, что в стране наблюдается избыток электрической энергии и при этом Астана ставит задачу наращивания производства электроэнергии за счет возобновляемых источников: до 3% от общего объема производства − к 2020 году, до 10% − к 2030 и до 50% − к 2050 году.