В сентябре с космодрома "Байконур" запустят три ракеты
7 сентября 2017, 13:39
Уже на следующей неделе запланирован пуск РН «Протон-М» с испанским спутником связи.
В соответствии с утвержденным Планом запусков космических аппаратов в сентябре этого года с космодрома "Байконур" будет произведено три пуска - два "Протона" и один "Союз", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.
Так, 12 сентября, со стартового комплекса площадки 200, планируется запустить испанский спутник связи "Амазонас-5" ("Amazonas - 5") при помощи ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М". Спутник телекоммуникационного назначения "Амазонас-5" изготовлен по заказу компании "Hispasat" (Испания) фирмой "Space Systems Loral" (США).
Гарантийный срок активного существования космического аппарата (КА) "Амазонас-5" - 15 лет, масса КА в заправленном состоянии 5939 кг.
Точка стояния КА на геостационарной орбите 61 градус западной долготы. Данный космический аппарат предназначен для предоставления услуг в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки.
Следует отметить, что предстоящий запуск со спутником "Амазонас-5" станет 95-м по счету пуском РН "Протон" в рамках контрактов, заключенных компанией "ILS" (дочернее предприятие "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"), имеющей эксклюзивные права на маркетинг РН "Протон".
На следующий же день, 13 сентября, планируется пуск РН "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-06", а 28 сентября – запуск китайского спутника связи "АзиаСат-9" с помощью РН "Протон-М".
Фото:belvpo.com
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