В Атырауской области задержаны члены ОПГ, незаконно торговавшие дизтопливом с Тенгиза
7 сентября 2017, 13:51
В совершении данного преступления подозреваются 11 человек.
При координации прокуратуры Атырауской области следственно-оперативной группой ДКНБ, ДВД и ДГД области 6 сентября текущего года пресечена системная противоправная деятельность преступной группы, незаконно скупавшей краденные горюче-смазочные материалы (дизельное топливо) с объектов Тенгизского месторождения с дальнейшей реализацией различным компаниям, передает Zakon.kz.
По словам прокурора Атырауской области Ерната Сыбанкулова в настоящее время органами уголовного преследования начато досудебное расследование по ст. 197 Уголовного кодекса (Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения).
"В совершении данного преступления подозреваются 11 человек, двое из них уже задержаны," – отметил прокурор области.
Выявлены емкости с дизельным топливом общим объемом порядка 200 тонн, изъяты документальные и иные материалы, подтверждающие их причастность к незаконной деятельности по скупке горюче-смазочных материалов.
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
Фото: ic24.kz.
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