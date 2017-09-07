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Популярную казахстанскую певицу Ерке Есмахан назвали псевдозвездой

7 сентября 2017, 13:52

Такую реакцию у казахстанцев вызвал пост певицы в instagram.

На своей странице в социальной сети исполнительница популярного хита "Қайда?" или, как в простонародье песню прозвали "Жок, Жок", сообщила, что планирует пойти по стопам учителя (Баян Есентаевой) и написать книгу.

На что комментаторы данного сообщения ответили певице, что она слишком рано об этом заговорила и призвали ее спуститься на землю.

"Мы не удивляемся когда видим на экранах певцов в роли телеведущих. А теперь не стоит удивляться, если звезды шоу бизнеса начнут выпускать книги и станут писателями. Наши звезды могут все!", - написала Ерке.

Певица сказала, что не хочет уступать своему учителю, книга которой разошлась огромным тиражом и имеет большую популярность. Свою же будущею книгу она предложила назвать "Балованные слова Ерке".

"Книгу Баян Максатовны обсуждали долго и бурно. Знаменитый продюсер за короткое время стала автором книги с огромным тиражом. А теперь и ученица не хочет уступать своему известному продюсеру."

"Все временно. Не забывайте. Настройте себя на позитив. "Балованные слова Ерке" - наверное, выпущу книгу с таким названием», - написала Ерке на своей странице в instagram.



Подписчики Ерке сразу начали бурно обсуждать ее слова.

«Будешь писать про частные мероприятия?», «Спустись на землю псевдозвезда», «Тебе не рано книги выпускать?» - гневно осудили певицу читатели.

Фото instagram.com

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