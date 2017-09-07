В сеть «утекли» официальные фото BMW X7

Публичная премьера баварской новинки состоится в рамках автосалона во Франкфурте-2017.

Концепт BMW X7 iPerformance Concept – это прототип, предназначенный для предварительного просмотра грядущей серийной модели. Как и предполагалось, автомобиль получил массивную радиаторную решётку и стильные фары головного света.





Помимо этого, концепт BMW X7 iPerformance получил оригинальный передний и задний бампер, а также необычные вертикальные воздухозаборники с уникальной металлической отделкой. Двигаясь дальше, мы видим «утопленные» дверные ручки и электрический зарядный порт на переднем крыле.









В оснащение нового концептуального кросса BMW X7 iPerformance Concept входят огромные колёсные диски и панорамная стеклянная крыша. Оформление интерьера новинки в целом повторяет многие серийные модели, но имеет множество оригинальных решений.









Например, в салоне концептуального прототипа флагманского внедорожника BMW X7 iPerformance Concept практически нет физических кнопок – управление осуществляется посредством сенсоров. Прототип получил полностью цифровую приборную панель, двухцветную кожаную отделку и вставки из натурального дерева.









Помимо этого, в оснащение концептуального прототипа BMW X7 iPerformance Concept входит информационно-развлекательная система iDrive и футуристическое рулевое колесо.









К сожалению, в настоящий момент нет данных о техническом оснащении концепта. Предполагается, что автомобиль является гибридом. Скорее всего, концепт укомплектован гибридной системой, которую использует флагманский седан BMW 740e iPerformance. Это: двигатель внутреннего сгорания, электродвигатель и аккумулятор, ёмкостью 9,2 кВт/ч.









По данным иностранных СМИ, серийная версия флагманского внедорожника BMW X7 получит несколько модификаций. Предположительно, автомобиль будет доступен с 6-цилиндровым 336-сильным мотором 3.0 TwinPower Turbo и 445-сильным двигателем 4.4 TwinTurbo Turbo V8. Помимо этого, для модели будет доступен дизельный движок.



