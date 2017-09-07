 
Новости за сегодня

Нацбанк: текущий уровень обменного курса является недооцененным по отношению к рублю

 

С 21 августа по 6 сентября 2017 года курс тенге по отношению к доллару США ослабел на 2,6%. Данная ситуация сложилась на фоне превышения спроса на иностранную валюту над ее предложением со стороны банков, компаний и населения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

В условиях свободно плавающего курса тенге и минимизации участия Национального Банка на валютных торгах такая ситуация приводит к автоматическому ослаблению курса.

На фоне стабильных фундаментальных факторов, определяющих курс национальной валюты в среднесрочной перспективе (цены на нефть и курсы валют в странах торговых партнерах), негативное влияние оказали девальвационные ожидания, спровоцированные и подогреваемые заявлениями отдельных экспертов.

Национальный Банк в условиях отсутствия достаточного предложения иностранной валюты выступил ее продавцом. В августе объем нетто-интервенций Национального Банка составил 70 млн. долларов США. В первой неделе сентября Национальный Банк также проводил интервенции по продаже иностранной валюты. Данные по итогам месяца будут опубликованы в начале октября.

5-6 сентября ситуация стабилизировалась. По прогнозам Национального Банка, курс тенге к доллару США будет сохраняться на текущих уровнях, если цены на нефть не снизятся ниже 50 долл. США за баррель, а курс российского рубля не превысит 59-60 рублей за доллар США. Более того, текущий уровень обменного курса является недооцененным по отношению к рублю, что создает предпосылки для его коррекции.

 

 

7 сентября 2017, 13:51
Источник, интернет-ресурс: *Национального Банка РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код