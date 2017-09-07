Задержан член ИГ*, планировавший теракт в Кыргызстане
7 сентября 2017, 13:59
В доме, где проживал задержанный, обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства и материалы экстремистского характера.
Спецслужбы Кыргызстана сообщили о задержании члена террористической организации "Исламское государство"*, который планировал совершить теракт в стране, передает Kabar.kg.
По информации ГКНБ, 29-летний мужчина должен был осуществить террористический акт во время проведения мероприятий государственного значения.
В доме, где проживал задержанный, обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства (вещество "пластид" мощностью до 3 килограмм в тротиловом эквиваленте, огнепроводной шнур, капсюли-детонаторы), а также материалы экстремистского характера.
Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к терроризму группой лиц по предварительному сговору с применением огнестрельного оружия, взрывных устройств", "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.
Фото: kabar.kg.
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