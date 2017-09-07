Журналиста Жанболата Мамая приговорили к ограничению свободы

Ранее Жанболату Мамаю было предъявлено обвинение в легализации похищенных преступным сообществом средств БТА Банка. Сумма, которая заявлена в обвинительном заключении, составляет 110 тысяч долларов. По версии государственного обвинения, Мамай, занимая должность главного редактора газеты, неоднократно получал от Аблязова и экс-заместителя председателя правления БТА банка Жаксылыка Жаримбетова похищенные денежные средства банка, которые затем использовал в финансовых операциях ИП "Алан журт", ИП "Калам", газеты "Саяси Калам. Трибуна". Жанболат Мамай находился под арестом с февраля текущего года.





Напомним , 7 июня в Алматы завершился процесс по делу беглого банкира Мухтара Аблязова. Ему инкриминировалось создание и руководство преступным сообществом, хищение денежных средств БТА Банка и их легализация, незаконное использование денег банка и злоупотребление полномочиями. Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам заочно приговорил главного подсудимого по делу БТА Банка к 20 годам лишения свободы.





Фото: личный аккаунт Жанболата Мамая в Facebook



