Журналиста Жанболата Мамая приговорили к ограничению свободы
7 сентября 2017, 14:02
Также суд постановил привлечь его к принудительным трудовым работам на 120 часов в год.
Журналисту Жанболату Мамаю, обвиненному в легализации денег беглого казахстанского банкира Мухтара Аблязова, вынесли приговор, сообщает Sputnik Казахстан.
Суд №2 Медеуского района Алматы постановил признать его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 193, часть 3 УК РК в редакции 1997 года (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем).
Cуд назначил ему окончательное наказание в виде двух лет и пяти месяцев ограничения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права заниматься журналистской деятельностью сроком на три года. Также суд постановил привлечь его к принудительным трудовым работам на 120 часов в год.
Ранее Жанболату Мамаю было предъявлено обвинение в легализации похищенных преступным сообществом средств БТА Банка. Сумма, которая заявлена в обвинительном заключении, составляет 110 тысяч долларов. По версии государственного обвинения, Мамай, занимая должность главного редактора газеты, неоднократно получал от Аблязова и экс-заместителя председателя правления БТА банка Жаксылыка Жаримбетова похищенные денежные средства банка, которые затем использовал в финансовых операциях ИП "Алан журт", ИП "Калам", газеты "Саяси Калам. Трибуна". Жанболат Мамай находился под арестом с февраля текущего года.
Напомним, 7 июня в Алматы завершился процесс по делу беглого банкира Мухтара Аблязова. Ему инкриминировалось создание и руководство преступным сообществом, хищение денежных средств БТА Банка и их легализация, незаконное использование денег банка и злоупотребление полномочиями. Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам заочно приговорил главного подсудимого по делу БТА Банка к 20 годам лишения свободы.
Фото: личный аккаунт Жанболата Мамая в Facebook
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