Порошенко объяснил, почему не завершил АТО

Порошенко заявил, что украинским силовикам не удалось завершить антитеррористическую операцию и освободить полностью Донбасс и Луганщину еще в 2014 году из-за открытого вмешательства Российской Федерации, пишет korrespondent.net.





Такое заявление Порошенко сделал во время ежегодного обращения к Верховной Раде в сессионном зале парламента 7 сентября.





"Летом 2014 большую часть Донбасса удалось вернуть под суверенитет Украины. Только прямая интервенция российских войск с использованием современной техники и вооружений остановила процесс освобождения. И сорвала быстрое завершение АТО, которое до вторжения выглядело вполне возможным", - отметил президент.





Вместе с тем, Порошенко отметил, что за последние три года Вооруженные силы Украины возобновили боеспособность, а также "нарастили оперативные возможности и улучшили техническую оснащенность".



