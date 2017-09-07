Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Порошенко объяснил, почему не завершил АТО

7 сентября 2017, 14:10

Президент считает, что украинским военным противостоит Россия.

Порошенко заявил, что украинским силовикам не удалось завершить антитеррористическую операцию и освободить полностью Донбасс и Луганщину еще в 2014 году из-за открытого вмешательства Российской Федерации, пишет korrespondent.net.

Такое заявление Порошенко сделал во время ежегодного обращения к Верховной Раде в сессионном зале парламента 7 сентября.

"Летом 2014 большую часть Донбасса удалось вернуть под суверенитет Украины. Только прямая интервенция российских войск с использованием современной техники и вооружений остановила процесс освобождения. И сорвала быстрое завершение АТО, которое до вторжения выглядело вполне возможным", - отметил президент.

Вместе с тем, Порошенко отметил, что за последние три года Вооруженные силы Украины возобновили боеспособность, а также "нарастили оперативные возможности и улучшили техническую оснащенность".

Фото: Reuters.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...