Порошенко объяснил, почему не завершил АТО
7 сентября 2017, 14:10
Президент считает, что украинским военным противостоит Россия.
Порошенко заявил, что украинским силовикам не удалось завершить антитеррористическую операцию и освободить полностью Донбасс и Луганщину еще в 2014 году из-за открытого вмешательства Российской Федерации, пишет korrespondent.net.
Такое заявление Порошенко сделал во время ежегодного обращения к Верховной Раде в сессионном зале парламента 7 сентября.
"Летом 2014 большую часть Донбасса удалось вернуть под суверенитет Украины. Только прямая интервенция российских войск с использованием современной техники и вооружений остановила процесс освобождения. И сорвала быстрое завершение АТО, которое до вторжения выглядело вполне возможным", - отметил президент.
Вместе с тем, Порошенко отметил, что за последние три года Вооруженные силы Украины возобновили боеспособность, а также "нарастили оперативные возможности и улучшили техническую оснащенность".
Фото: Reuters.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876756-d6107dcc4b1c1160b011680d3496955e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...