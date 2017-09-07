В Алматы построят мост через Большой Алматинский канал

Градостроительным советом Алматы одобрен ряд проектов, сообщает МИА «Казинформ».

Многоэтажки появятся в Бостандыкском, Алмалинском и Турксибском районах.

По проектам в Бостандыкском районе западнее улице Радостовца севернее Кожабекова начнется строительство двух 14-этажных зданий. На территории комплекса запроектировано благоустройство и озеленение с зонированием участков для тихого отдыха, с детской площадкой и малыми архитектурными формами. Срок завершения проекта - 16 месяцев.

В микрорайоне Кайрат Турксибского района появится жилой комплекс с торговым центром. Проектом предусмотрены одиннадцать 9-ти этажных жилых домов, торговый центр, подземный паркинг на 200 мест и детский сад. Срок реализации проекта - 36 месяцев. Жилые дома комплекса будут размещены перпендикулярно к пр. Рыскулова, инвестор на безвозмездной основе в рамках проекта планирует построить автомобильный мост через Большой Алматинский канал (БАК), который позволит обеспечить удобный проезд для жителей и экстренных служб города.

Кроме того в Алмалинском районе по улице Наурызбай батыра будет возведен жилой комплекс, состоящий из 3 секций по 12 этажей. Комплекс имеет встроенные помещения коммерческого назначения и обособленный подземный паркинг с организацией дворового пространства по покрытию паркинга в виде эксплуатируемой кровли.

«При рассмотрении проектов особое внимание застройщиков было обращено на количество парковочных мест для автомобилей, качество материалов внешней отделки, ночной подсветки фасадов зданий, условий доступа для маломобильных групп, площадей озеленения», - сообщают в городской администрации.

По сообщению пресс-службы акимата Алматы, на заседании городского градостроительного совета Алматы были утверждены проекты строительства трех многоквартирных жилых комплексов и многофункционального комплекса института PE&IT КБТУ.

«Возведение трех ЖК позволит привлечь инвестиции на сумму 19 млрд. тенге, создать порядка тысячи рабочих мест и два детских дошкольных учреждения на 120 мест», - уверены в акимате.

При этом не сообщается, будут ли возведены вместо каких-либо старых зданий или построены на пустырях.

Также градостроительным советом Алматы был рассмотрен более долгосрочный по реализации проект создания многофункционального комплекса института PE&IT КБТУ со вспомогательными зданиями и сооружениями в микрорайоне Алатау.

«Участок в 30 га, расположенный на территории СЭЗ «ПИТ», условно делится на две части: учебно-тренажерный полигон, расположенный смежно с научно-производственной зоной комплекса, и территория многофункционального комплекса института, включающая учебно-административный корпус, мультимедиа центр, столовую, студенческий центр, научно-исследовательскую лабораторию и др. Стоимость проекта - 118,9 млрд. тенге. Расчетные сроки строительства - 52 месяца», - сообщает пресс-служба акимата.