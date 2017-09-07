Определены кандидаты на должность ректоров пяти вузов

Внедрение выборности ректоров соответствует 78 шагу Плана нации - 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ Н.А. Назарбаева в рамках поэтапного расширения академической и управленческой самостоятельности вузов.

В Министерстве образования и науки РК сообщили об итогах выборов ректоров государственных вузов , сообщает МИА « , сообщает МИА « Казинформ ».





«5 сентября прошло очередное заседание Республиканской конкурсной комиссии по определению кандидатов на должность ректоров 5 государственных вузов: Атырауского университета нефти и газа, Казахского государственного женского педагогического университета, Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, Таразского государственного университета имени М.Х. Дулати, Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова», - сообщили в Министерстве образования и науки РК.





Проведено собеседование с кандидатами на вакантные должности ректоров. 15 кандидатов представили программы развития вузов. Это кандидаты, рекомендованные наблюдательными советами вузов из 38 претендентов.





По итогам работы конкурсной комиссией на должность ректора рекомендованы: Атырауского университета нефти и газа - Абишев Али Ажимович, Казахского государственного женского педагогического университета - Алдамбергенова Гаухар Туремуратовна, Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова - Ахметов Берик Бахытжанович, Таразского государственного университета имени М.Х. Дулати - Сарыбеков Махметгали Нургалиевич, Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова - Ахметова Гаухар Галымовна.





Внедрение выборности ректоров соответствует 78 шагу Плана нации - 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ Н.А. Назарбаева в рамках поэтапного расширения академической и управленческой самостоятельности вузов.



