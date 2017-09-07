Глава Южной Кореи считает, что в Путине "живет дух амурского тигра"

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает, что в его российском коллеге Владимире Путине живет дух амурского тигра, который отличается смелостью, сообщает сообщает РИА Новости





Президент Южной Кореи в четверг выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, Дальний Восток с давних времен является регионом, где сотрудничали народы двух стран, здесь жили не только русские, но и корейские предки, которые своими усилиями оживили эту землю.





"Прилетая сюда, я увидел разросшиеся леса и землю. Мне это напомнило образ тигра, который бегал от Сибири до горного хребта в Корее. С давних времен корейцы считают тигра священным животным и очень любят его. Многим кажется, что ваш дух, господин президент, похож на дух амурского тигра. А слово Ин из моего имени — Мун Чжэ Ин — также означает тигра",- сказал президент Республики Корея.





Он отметил, что они с Путиным схожи по смелости и храбрости тигра.





"И если мы будем вместе работать и развивать Дальний Восток, у нас все получится. Не так ли?" — сказал Мун Чжэ Ин.





Кроме того, в своем выступлении он отметил большой потенциал дальневосточного региона, о котором еще говорили многие русские правители. "Российская императрица Екатерина II уже давно знала о потенциале Сибири и Дальнего Востока. Она сказала: верю, взойдет звезда востока, откуда должен воссиять свет. Сейчас наступила новая эра, но Дальний Восток по-прежнему является неизменно привлекательным в качестве земли для сотрудничества", — сказал он.





Сейчас Дальний Восток является землей надежды для сотрудничества и процветания, не только России, но и стран Северо-Восточной Азии, добавил он. "Такая надежда сбывается, благодаря лидерским качествам президента Путина", — уверен Мун Чжэ Ин.





Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.



