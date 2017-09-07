13 спортсменок из Казахстана участвуют в международном турнире по боксу в Польше

Им придётся провести бои с самыми сильными спортсменками Европы и других континентов – во взрослой категории в турнире участвуют свыше 100 девушек из 15 стран.

В польском Гливице открылся международный турнир по боксу - XII силезский чемпионат среди женщин, который считается одним из самых крупных женских турниров в Европе с традиционно высокой конкуренцией, сообщает Zakon.kz.





В Гливице отправились 13 кзахстанских спортсменок, в том числе первые номера национальной сборной команды – двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай, призёр Олимпиады Дарига Шакимова, чемпионки мира Дина Жоламан, Ляззат Кунгейбаева и Валентина Хальзова. Им придётся провести бои с самыми сильными спортсменками Европы и других континентов – во взрослой категории в турнире участвуют свыше 100 девушек из 15 стран.





В предварительных боях выбыли Назым Ищанова (57 кг) – она уступила представительнице Румынии, а Дарига Шакимова (75 кг) проиграла спортсменке из Финляндии Эллине Густафсон – призёрке чемпионата мира, воспитаннице нашего казахстанского тренера Аскара Сарсенбаева. В следующий круг турнира прошли Назым Кызайбай (51 кг), Жайна Шекербекова (51 кг),, Дина Жоламан (54 кг) и Римма Волосенко (60 кг). Полуфиналы пройдут 8 сентября и финальные бои – 9 сентября.



