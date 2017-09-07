Бозумбаев: Казахстан выполняет свои обязательства перед ОПЕК

Министр энергетики Канат Бозумбаев заявил, что Казахстан лучше выполняет свои обязательства перед Организацией стран-экспортеров нефти, в отличие от государств, которые состоят в этой организации, сообщает МИА «Казинформ».

«Страны не относящиеся к ОПЕК, в которые входят Россия и Казахстан, в первую очередь, Мексика, более чем на 90% выполняют свои обязательства по соглашению с ОПЕК. Страны ОПЕК выполняют меньше свои обязательства, чем не входящие в ОПЕК. В первую очередь, это касается Ливии и Нигерии. Мы более склонны выполнять соглашения», - заявил министр энергетики журналистам в кулуарах ХI Евразийского форума KAZENERGY.

По его данным, в августе Казахстан перевыполнил свои обязательства: при плане добычи в 1 млн 680 тыс. баррелей, страна добыла 1 млн 643 тыс. баррелей.

«И в первые семь дней сентября - аналогичная ситуация. Как мы и говорили, Казахстан в среднем по году выполнит свои обязательства. Где-то превышение, где-то ниже. Но Казахстан будет выполнять и стремится к выполнению обязательств», - заверил министр.

Как ранее сообщалось, ОПЕК и еще десять стран приняли решение продлить соглашение об ограничении добычи еще на девять месяцев, то есть до конца марта 2018 года.