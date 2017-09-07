В Павлодаре водитель трамвая, под которым погиб ребенок, может лишиться свободы
7 сентября 2017, 14:56
В отношении водителя трамвая решается вопрос о водворении его в изолятор временного содержания УВД города.
Как сообщили в пресс-службе ДВД Павлодарской области, по факту дорожно–транспортного происшествия с участием трамвая и несовершеннолетних детей начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК, то есть – «нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает pavon.kz.
Ребенок 2007 г.р. от полученных травм скончался на месте, а ребенок 2009 г.р. с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу. По делу назначен ряд необходимых судебных экспертиз.
- В настоящее время в отношении водителя трамвая решается вопрос о водворении его в изолятор временного содержания УВД города Павлодара, - отметили в пресс-службе.
В случае, если вина водителя трамвая будет доказана, ее могут лишить свободы на срок до пяти лет.
Волонтеры "Клуба добряков" уже начали сбор средств в помощь матери погибшей и пострадавшей девочек. По их данным, мать воспитывала детей одна.
Напомним, 7 сентября, на улице Ломова в Павлодаре две несовершеннолетии девочки попали под колеса трамвая. Как рассказала водитель полицейским дети выскочили на трамвайные пути совершенно неожиданно.
Детей прижало трамваем. Ситуацию спас колесный погрузчик, который ковшом поднял трамвай и помог вытащить детей. К сожалению девочка второклассница скончалась, вторую экстренно госпитализировали в областную детскую больницу.
Фото pavon.kz
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