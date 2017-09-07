Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Павлодаре водитель трамвая, под которым погиб ребенок, может лишиться свободы

7 сентября 2017, 14:56

В отношении водителя трамвая решается вопрос о водворении его в изолятор временного содержания УВД города.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Павлодарской области, по факту дорожно–транспортного происшествия с участием трамвая и несовершеннолетних детей начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК, то есть – «нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает pavon.kz.

Ребенок 2007 г.р. от полученных травм скончался на месте, а ребенок 2009 г.р. с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу. По делу назначен ряд необходимых судебных экспертиз.

- В настоящее время в отношении водителя трамвая решается вопрос о водворении его в изолятор временного содержания УВД города Павлодара, - отметили в пресс-службе.

В случае, если вина водителя трамвая будет доказана, ее могут лишить свободы на срок до пяти лет.

Волонтеры "Клуба добряков" уже начали сбор средств в помощь матери погибшей и пострадавшей девочек. По их данным, мать воспитывала детей одна.

Напомним, 7 сентября, на улице Ломова в Павлодаре две несовершеннолетии девочки попали под колеса трамвая. Как рассказала водитель полицейским дети выскочили на трамвайные пути совершенно неожиданно.
Детей прижало трамваем. Ситуацию спас колесный погрузчик, который ковшом поднял трамвай и помог вытащить детей. К сожалению девочка второклассница скончалась, вторую экстренно госпитализировали в областную детскую больницу.

Фото pavon.kz

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...