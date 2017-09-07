В Павлодаре водитель трамвая, под которым погиб ребенок, может лишиться свободы

В отношении водителя трамвая решается вопрос о водворении его в изолятор временного содержания УВД города.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Павлодарской области, по факту дорожно–транспортного происшествия с участием трамвая и несовершеннолетних детей начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК, то есть – «нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает pavon.kz





Ребенок 2007 г.р. от полученных травм скончался на месте, а ребенок 2009 г.р. с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу. По делу назначен ряд необходимых судебных экспертиз.





- В настоящее время в отношении водителя трамвая решается вопрос о водворении его в изолятор временного содержания УВД города Павлодара, - отметили в пресс-службе.





В случае, если вина водителя трамвая будет доказана, ее могут лишить свободы на срок до пяти лет.





Волонтеры "Клуба добряков" уже начали сбор средств в помощь матери погибшей и пострадавшей девочек. По их данным, мать воспитывала детей одна.





Напомним , 7 сентября, на улице Ломова в Павлодаре две несовершеннолетии девочки попали под колеса трамвая. Как рассказала водитель полицейским дети выскочили на трамвайные пути совершенно неожиданно.

Детей прижало трамваем. Ситуацию спас колесный погрузчик, который ковшом поднял трамвай и помог вытащить детей. К сожалению девочка второклассница скончалась, вторую экстренно госпитализировали в областную детскую больницу.



