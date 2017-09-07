Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

За нарушение ПДД в Узбекистане будут штрафовать сотрудников дипкорпуса

7 сентября 2017, 15:00

Также вносятся изменения в порядок принятия судом или другим уполномоченным органом решения о применении административного взыскания за совершение правонарушения.

В связи с участившимися случаями нарушений ПДД со стороны сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Узбекистане, разрабатывается проект совместного постановления, передает собственный корреспондент Казинформ.

В частности, на официальном сайте МИД РУ говорится о том, что на основе изучения зарубежного опыта в сфере применения мер административной ответственности за нарушение правил дорожного движения к сотрудникам дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, а также приравненных к ним организаций, готовится постановление о внесении изменений и дополнений в соответствующую инструкцию, которая была утверждена совместным постановлением МИД, МВД и Верховного суда РУ.

Действующий документ предполагается дополнить нормами, обусловленными внедрением в стране системы автоматизированной видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Также вносятся изменения в порядок принятия судом или другим уполномоченным органом решения о применении административного взыскания за совершение правонарушения. Кроме того, для создания удобств представителям дипкорпуса планируется расширить формы оплаты штрафа за нарушение ПДД.

Мирас Куандыков.

Фото: inform.kz.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...