За нарушение ПДД в Узбекистане будут штрафовать сотрудников дипкорпуса

Также вносятся изменения в порядок принятия судом или другим уполномоченным органом решения о применении административного взыскания за совершение правонарушения.

В связи с участившимися случаями нарушений ПДД со стороны сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Узбекистане, разрабатывается проект совместного постановления, передает собственный корреспондент передает собственный корреспондент Казинформ





В частности, на официальном сайте МИД РУ говорится о том, что на основе изучения зарубежного опыта в сфере применения мер административной ответственности за нарушение правил дорожного движения к сотрудникам дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, а также приравненных к ним организаций, готовится постановление о внесении изменений и дополнений в соответствующую инструкцию, которая была утверждена совместным постановлением МИД, МВД и Верховного суда РУ.





Действующий документ предполагается дополнить нормами, обусловленными внедрением в стране системы автоматизированной видеофиксации нарушений правил дорожного движения.





Также вносятся изменения в порядок принятия судом или другим уполномоченным органом решения о применении административного взыскания за совершение правонарушения. Кроме того, для создания удобств представителям дипкорпуса планируется расширить формы оплаты штрафа за нарушение ПДД.





Мирас Куандыков.



