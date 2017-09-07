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Еще два человека скончались после пожара, в котором погиб сельский аким Актюбинской области

7 сентября 2017, 15:05

Мероприятия, проводимые специалистами, врачом-реаниматологом, врачом-комбустиологом, эффекта не дали.

Число погибших в результате степного пожара в Айтекебийском районе Актюбинской области достигло четырех, сообщает 24.kz.

Напомним, огнем было охвачено больше 15 тысяч гектаров. Во время тушения сухостоя возле посёлка Сулуколь 38-летний аким сельского округа сгорел заживо. Троих сельчан смогли вызволить из огненной ловушки, они были доставлены в центральную больницу Айтекебийского района с различными ожогами. Но, к сожалению, спасти пострадавших медики не смогли.

Один скончался в день пожара, еще двое - сегодня ночью.

С начала года в регионе произошло более 300 возгораний, в том числе 26 крупных степных пожаров.

Марат Жанкулов, заместитель главного врача БСМП:

- Термоингаляционный ожог дыхательных путей составляет около 10-15-20% к тем ожогам, которые получены с повреждением кожи. Все в совокупности создает такой высокий процент ожога. Мероприятия, проводимые специалистами, врачом-реаниматологом, врачом-комбустиологом, эффекта не дали. К сожалению, эти люди погибли.

Фото с сайта pervomausk.info

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