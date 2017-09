Американская теннисистка испугалась мухи и упала со стула

Спортсменка пыталась отмахнуться от насекомого, и даже сняла кроссовок, чтобы убить залетевшую в зал муху.

«Эта мерзость — размером с дракона. Ненавижу насекомых. Откуда она взялась?» — приводит слова Стивенс официальный сайт турнира.

