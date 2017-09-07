Американская теннисистка испугалась мухи и упала со стула

«Эта мерзость — размером с дракона. Ненавижу насекомых. Откуда она взялась?» — приводит слова Стивенс официальный сайт турнира.

Американская теннисистка Слоан Стивенс во время пресс-конференции испугалась мухи и упала со стула , сообщает , сообщает Zakon.kz.





Спортсменка пыталась отмахнуться от насекомого, и даже сняла кроссовок, чтобы убить залетевшую в зал муху.





«Эта мерзость — размером с дракона. Ненавижу насекомых. Откуда она взялась?» — приводит слова Стивенс официальный сайт турнира.





В четвертьфинальном матче US Open Стивенс в матче против латвийки Анастасии Севастовой, завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6 в пользу американки.



