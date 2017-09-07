Американская теннисистка испугалась мухи и упала со стула
7 сентября 2017, 15:08
«Эта мерзость — размером с дракона. Ненавижу насекомых. Откуда она взялась?» — приводит слова Стивенс официальный сайт турнира.
Американская теннисистка Слоан Стивенс во время пресс-конференции испугалась мухи и упала со стула, сообщает Zakon.kz.
Спортсменка пыталась отмахнуться от насекомого, и даже сняла кроссовок, чтобы убить залетевшую в зал муху.
«Эта мерзость — размером с дракона. Ненавижу насекомых. Откуда она взялась?» — приводит слова Стивенс официальный сайт турнира.
????????@SloaneStephens— Tennis Channel (@TennisChannel) 6 сентября 2017 г.
vs.
????MONSTER DRAGON BUG
Exhibition Bout at the 2017 #USOpen
Watch their first fight below.
Who ya got? #SloaneVsBug2017???????? pic.twitter.com/5AncoEvCaW
В четвертьфинальном матче US Open Стивенс в матче против латвийки Анастасии Севастовой, завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6 в пользу американки.
Фото Tennisportal.ru
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