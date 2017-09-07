Стратегия «Самрук-Казына» тесно связана с повесткой дня правительства РК – Балжит Гревал
7 сентября 2017, 15:12
Правительства создают фонды для того, чтобы они стали частью развивающегося рынка и бизнеса, чтобы активно работали в деловом окружении, обеспечивали доходность своего бизнеса.
На Международном форуме суверенных фондов благосостояния обсудили вопросы взаимодействия с государственной политикой.
На панельной сессии форума управляющий директор по стратегии и управлению портфелем активов Фонда Балжит Гревал отметила, что «Самрук-Казына» находится в постоянном диалоге с правительством Казахстана. «Наша стратегия тесно связана с повесткой дня правительства. Если посмотреть на наш план 2015 года, мы указали ключевые индустрии, которые помогут Казахстану развиваться последующие 30 лет», - сказала она.
По словам Гревал, правительство Казахстана, в свою очередь, контролирует Фонд как по экономической так и по социальной части.
Свое мнение о взаимодействии квазигоссектора с правительством выразил и председатель правления Стратегического инвестиционного фонда Ирландии Юджин О’Калахан. «Ключевым моментом, на мой взгляд, является вовлечение старшего исполнительного персонала в работу различных правительственных комиссий. Для этого надо организовывать встречи с министрами, политиками, оппозиционерами, лидерами общественного мнения. Таким образом, мы устанавливаем должный уровень разговора», - заявил он.
Прокомментировал этот вопрос в рамках своей страны и председатель правления итальянского фонда благосостояния CDP Equity Гвидо Риволта.
«Правительства создают фонды для того, чтобы они стали частью развивающегося рынка и бизнеса, чтобы активно работали в деловом окружении, обеспечивали доходность своего бизнеса. Очень важно на ранних этапах развития фондов заложить эти принципы. Правительство знает, что хочет, но не знает, как технически это реализовывать, какие создавать портфели. В этом смысле на сцену выходят фонды и дают им варианты», - сказал он.
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