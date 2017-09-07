Обновлённая Skoda Octavia получила новый мотор 1.5 TSI

Напомним, что первой моделью концерна Volkswagen, которая получила указанный двигатель 1.5 TSI, стал обновлённый Golf. Силовая установка создана на базе прежнего мотора, но претерпела ряд изменений.

В частности, у двигателя был увеличен ход поршня, появилась изменённая система охлаждения, иные фазовращатели и турбокомпрессор с изменяемой геометрией. Новый двигатель 1.5 TSI при частичных нагрузках переходит на работу по циклу Миллера и отключает два цилиндра.

Новый силовой агрегат 1.5 TSI, которым начали оснащать обновленное семейство Skoda Octavia, способен генерировать 150 лошадиных сил при 5000 об/мин и 250 Нм крутящего момента при 1500—3500 об/мин.





Причём стоит отметить, что динамические характеристики лифтбека Skoda Octavia 1.5 TSI с «механикой» стали хуже – разгон с 0 до 100 км/ч за 8,2 с против 8,1 секунды у прежней версии. Максимальная скорость – 219 км/ч.





Преимущество нового мотора по сравнению с прежним – экономичность. Так, лифтбек Skoda Octavia с механической коробкой передач в среднем расходует 4,9 литра бензина на 100 км пути, против 5,2 литра у прежней версии. При этом у автомобиля с «роботом» 7DSG расход не изменился, и составляет 4,9 л/100 км.





Новая модификации обновлённой Skoda Octavia с мотором 1.5 TSI поступит в продажу на европейском рынке в течение осени 2017 года. В России автомобили с этим «сложным» двигателем не появятся. В нашей стране модель будет по-прежнему доступна с мотором 1.4 TSI.