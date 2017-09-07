Ураган "Ирма" прошелся по Карибским островам: Фото и видео последствий

Острова Карибского бассейна первыми приняли на себя удар урагана "Ирма", который называют самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие. Ожидается, что "Ирма" пройдет около Пуэрто-Рико, Гаити и Кубы, а затем вдоль восточного побережья Флориды, передает передает РИА Новости





Ураган достиг пятой, максимальной категории. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.









При прохождении "Ирмы" через французские Антильские острова скорость ветра в эпицентре урагана достигала 300 километров в час. Как заявил министр внутренних дел Франции Жерар Колон, на островах Сен-Мартен и Сен-Бартелеми погибло минимум восемь человек, 23 пострадали.





#Hurricane watches will likely be issued for portions of the Florida Keys and Florida peninsula on Thursday https://t.co/tW4KeGdBFbpic.twitter.com/PUhw1n4NJ0 — NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) 7 сентября 2017 г.





По словам уроженца сообщества Сен-Мартен Даниэля Гиббса, стихия разрушила 95% французской части острова. Критически пострадал и известный курорт — остров Сен-Бартелеми. В регионе нет электричества и телефонной связи.









Известно также об одном погибшем на острове Барбуда. Как заявил премьер-министр Антигуа и Барбуда Гастон Браун, остров, на котором проживают 1700 человек, "полностью разрушен". По его оценке, стоимость восстановления инфраструктуры может составить около 150 миллионов долларов.









В Пуэрто-Рико около половины острова осталась без электричества, почти 50 тысяч человек лишись воды. По прогнозам Национального ураганного центра США, ураган направляется в сторону островов Теркс и Кайкос. К пятнице "Ирма" может достигнуть Флориды, где уже началась эвакуация жителей отдельных районов восточного побережья.















