Ураган "Ирма" прошелся по Карибским островам: Фото и видео последствий

Ураган достиг пятой, максимальной категории. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

При прохождении "Ирмы" через французские Антильские острова скорость ветра в эпицентре урагана достигала 300 километров в час. Как заявил министр внутренних дел Франции Жерар Колон, на островах Сен-Мартен и Сен-Бартелеми погибло минимум восемь человек, 23 пострадали.

