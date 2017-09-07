NASA опубликовало видео двух сильнейших за 12 лет вспышек на Солнце

Последняя вспышка большой силы была зафиксирована на Солнце практически ровно 12 лет назад, 7 сентября 2005 года.

NASA опубликовало видео крупнейшей вспышки на Солнце за последние 12 лет, зафиксированной 6 сентября в 18:02 по времени Астаны. Зарегистрированное излучение показывает, что произошёл корональный выброс массы. Причиной произошедшего стало взаимодействие двух крупных пятен на поверхности светила, передает передает Life





Для определения интенсивности солнечной активности (в вопросе вспышек) учёные пользуются специальной шкалой, где отмечают её уровень от зеленого минимума до фиолетового максимума. Нынешний уровень вспышек соответствует чёрному уровню и лежит за пределами разработанной шкалы.





В ближайшие дни учёным только предстоит определить то, как на нас повлияет произошедшая на Солнце вспышка. Кроме силы явления, проблема ещё и в том, что оно произошло в геоэффективной области вблизи линии Солнце — Земля, откуда воздействие на нашу планету максимально. Это уже привело к отключению радиосвязи на высоких частотах и, возможно, приведёт к геомагнитным бурям.





Последняя вспышка большой силы была зафиксирована на Солнце практически ровно 12 лет назад, 7 сентября 2005 года. Самое удивительное, что нынешняя вспышка случилась на минимуме солнечной активности и вопреки прогнозам учёных.







