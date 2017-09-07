У ученых Казахстана появится доступ к базе Scopus и ScienceDirect

Казахстанские учёные получат доступ к базе Scopus и ScienceDirect с 1 октября этого года. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-министр образования и науки Асланбек Амрин, передает Zakon.kz.

Амрин отметил, что, к сожалению, с 2015 года Казахстан отказался от национальной подписки на базу Scopus, что привело к проблеме увеличения количества публикаций в хищнических журналах в разы. Также практически остановился процесс индексирования новых казахстанских научных журналов в авторитетных базах.

«Всё это негативно сказывается на общей ситуации в науке, и это требует решения. Для этого мы провели переговоры с крупнейшим и авторитетнейшим изданием Elsevier и работаем над восстановлением национальной подписки на базы Scopus и Science direct в 2018 году. По итогам переговоров, с 1 октября Elsevier откроет доступ для казахстанских научных организаций. Конечно же, отмечу, что одной из главных целей для себя мы ставим первую за всё время существования индексацию научного журнала на казахском языке», - рассказал чиновник.

Также, отметил он, планируется проведение церемоний награждения лучших учёных и лучших молодых исследователей Scopus Award и Scopus Young Research Award. Scopus используют World Bank, Financial times, European Commission&ERC, OECD, рейтинговые агентства QS и THE(Times Higher Education) и другие крупные международные организации и рейтинги.

«Сейчас мы актуализируем список научных организаций, которые будут подключены к системе. Доступ предоставляется аккредитованным научным организациям. Аккредитацию можно получить в комитете по контролю в сфере образования и науки МОН РК», - подытожил Асланбек Амрин.

Для справки. ScienceDirect - сайт, предоставляющий платный доступ к научным публикациям. Запущен в марте 1997 года. Содержит 2500 научных журналов и 26 000 электронных книг. Журналы разделены на четыре раздела:

физические и инженерные науки;

естественные науки;

медицинские науки;

общественные и гуманитарные науки.

Scopus представляет собой крупнейшую в мире единую реферативную базу данных, которая индексирует более 21 000 наименований научно-технических и медицинских журналов примерно 5 000 международных издательств.