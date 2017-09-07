Белорусские блогеры нелегально проникли на космодром "Байконур"

Белорусские блогеры Борис Николайчик и Роман Свечников – авторы блога в социальных сетях "Опасные ребята", нелегально проникли на космодром "Байконур", передает передает Zakon.kz.





"Опасные ребята" участвуют в Монгольском Ралли - едут из Лондона в Улан-Батор на автомобиле "Жигули" девятой модели. Через Европу, Балканы, Турцию, Кавказ и Казахстан. За плечами уже больше 15 000 километров. Всего в гонке участвует 350 экипажей.









По пути парни заехали на космодром, чтобы увидеть легендарный космический корабль "Буран".





Однако на самом деле в заброшенном ангаре стоит не "Буран", а собранные космические челноки "Буря". В 1988 году космический челнок "Буран" совершил автоматический полет в космос, которого выводил на орбиту ракета-носитель "Энергия". К сожалению, "Буран" был разрушен в 2002 году при обрушении монтажно-испытательного корпуса № 112. Оставшиеся "Бури" должны были совершить второй и третий полет, однако распад СССР и рост бюджетных сокращений вынудил закрыть космическую программу. Оба космических корабля "Буря" остались в ангаре.





О своих приключениях "Опасные ребята" подробно рассказывают в социальных сетях. Так ребята описывают события на космодроме:





"Весь день улыбаемся эйфоричной улыбкой — мы покорили Байконур! Главная опасность на космодроме — охрана. Мы решили взять свое неожиданностью и наглостью — подкатить почти вплотную к объекту на тачке. Долго петляли по степным дорогам, увязали в песке, откапывались лопатой. К обеду добрались до заброшенной площадки 104 и загнали машину прямо внутрь старой подстанции. Дальше — три часа пешком по степи под палящим солнцем, мимо старых ржавых бочек и космических обломков. Мучила жажда, к этому времени мы уже выпили больше половины запаса воды. Наконец пересекли глубокий ров, пролезли под двумя рядами колючей проволоки. Перед нами гигантский ангар — заправочный комплекс космического корабля Буран. Мы на месте".





"Мы, когда вошли в ангар, просто пачки открыли и стояли так. Здесь против воли немеешь и каменеешь. Ни в одном храме мне так дух не сбивало. Это рукотворное божество. Здесь всё – вера, трагедия, сила, надежда, разочарование, сюр. Машина, рожденная летать к звездам, 30 лет стоит в клетке. Так ни разу неба и не видела. Разграбленная мародерами, с вырванными перьями, день и ночь тридцать лет кряду стоит у закрытых ворот. Непобежденная гордая птица. Недосягаемая вершина инженерной мысли, организации, веры. Невозможно эту картину внутри поселить. Так не бывает. Что с сердцами тех, кто строил эти крылья? Что с теми романтиками, искателями, мечтателями? Что с человеком не так? Что с нами не так? События истории наши души пропускают через мясорубку. Больно до слез. Часть меня пасует перед разрушительной силой наших рук. Другая часть продолжает доверять огню жизни. Нам себя не победить».





"Из ангара отступаем в спешке. Поднявшись на верхние этажи пофоткаться, одновременно замечаем внизу силуэт человека — походу, нас запалили. Снимаем обувь, чтобы не шуметь — в ангаре полная тишина — и крадемся вниз. Затем через щель в оконной решетке вылезаем наружу и даем деру — под колючую проволоку, через ров. Снова 10 км по степи — половину из них в полной темноте. Заводимся и едем по степи. И днем-то было тяжковато, а сейчас вообще мрак. Далеко уйти не удается — через полчаса садимся пузом, угодив колесами в колею. Замечаем несколько блуждающих по полям огней — делаем вывод, что это охрана Байконура и эти фары по нашу душу. Вырубаем весь свет и телефоны. Домкратить машину в темноте нереально. Еще часок наблюдаем за огнями и ложимся спать.





Утром степь чиста, но наша машина не едет — карбюратор наглотался пыли. Пропал газ, остался холостой ход. Кое-как выбираемся из колеи. Возимся с карбюратором, но прочистить не удается. Воды нет. Машина идет максимум 30 км/ч на подсосе. Понимаем, что пройти обратный путь по пескам не получится. Недалеко асфальтированная дорога, которая ведет напрямую через действующие старты. Решаем идти на прорыв. Асфальт — наш единственный шанс выбраться отсюда без посторонней помощи.





Делаем лица попроще и душим тридцатник по асфальту. Мимо проезжают байконуровские автобусы и грузовики. Люди в них явно в недоумении — наша тачка не выглядит служебной. Да мы и сами в шоке от своей наглости, едем и нервно смеемся. Мимо приветственных лозунгов, административных зданий и тонированного черного джипа мы победно вырываемся на трассу", - пишут парни.





"В память о лихих временах нарезали видео с Байконура. Все, что удалось снять трясущимися ручками теперь ваше. Все эти пески, ракетные шахты, пронзительные ветра, степные змеи и, конечно же, эта гордая железная птица, которая слишком долго томится в своей заброшенной космической клетке», - написали ребята в сопровождении к видео.



