Нацбанк намерен определить уровень финансовой грамотности в Казахстане

Национальный Банк намерен определить уровень финансовой грамотности в Казахстане. Об этом в ходе выступления на первом казахстанском форуме «Повышение финансовой грамотности как фактор социально-экономического роста» сообщила заместитель председателя НБ РК Дина Галиева, передает Zakon.kz.

«В следующем году в рамках реализации Программы повышения финансовой грамотности населения Национальный Банк планирует провести социологическое исследование уровня финансовой грамотности, как показателя эффективности реализации Программы и своеобразной «отправной» точкой для создания и реализации последующих программных документов в области повышения финансовой грамотности населения», - сказала Д. Галиева.

Она также отметила, что Национальный Банк продолжит практику проведения лекций в регионах путем организаций недель повышения финансовой грамотности, а также будет сделан акцент на специальных семинарах и пресс-мероприятиях для СМИ, общественных объединений.

По словам Галиевой, также будет начата работа по созданию и дальнейшей реализации Национальной стратегии повышения финансовой грамотности населения.

В конце 2018 года заканчивается период реализации Программы повышения финансовой грамотности населения. В связи с чем и предлагается начать работу по созданию Национальной стратегии. К этой работе предлагается привлечь Министерство образования Республики Казахстан, ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана», финансовые организации, местные исполнительные органы, общественные организации, СМИ.

«Мы планируем также активизировать сотрудничество с международными организациями, осуществляющими работу по повышению финансовой грамотности населения», - заключила Д. Галиева.

В 2018 году исполняется 25 лет национальной валюте тенге, в связи с чем, запланирован ряд мероприятий, приуроченных к данному событию.