Гани Ныгыметов о переходе на латиницу: Это своего рода ребрендинг казахского языка
Поэтапный переход казахского языка на латинскую графику призван придать новый импульс развитию казахского языка и интегрировать его в мировое пространство. Это отметил директор Института Евразийской интеграции Гани Ныгыметов в своем выступлении на II-м региональном круглом столе «Модернизация 3.0: Рухани жаңғыру» в городе Усть-Каменогорск, передает BNews.kz.
Гани Ныгыметов отметил, что проект поэтапного перехода казахского языка на латинскую графику призван придать новый импульс развитию казахского языка и интегрировать его в мировое пространство, заинтересовать и мотивировать граждан овладеть языком.
«Это своего рода ребрендинг казахского языка. Удачный ребрендинг, как мы знаем, на примере различных компаний, позволяет выйти на новый уровень развития, привлечь внимание новых людей и укрепить лояльность существующих. Вкупе это даст мощный импульс распространению казахского языка среди населения, особенно молодежи», - сказал Гани Ныгыметов.
Второй проект программы - «100 новых учебников на казахском языке». Его цель - обеспечить казахстанских студентов возможностью заниматься по лучшим мировым учебникам на казахском языке.
«Казахский язык получит мощный импульс к развитию, ведь перевод лучшей литературы мира обогатит язык, привнесет в него новые понятия и смыслы. Это значит, что язык получит дополнительное насыщение», - отметил директор Института Евразийской интеграции.
Спикер призвал научно-экспертное сообщество Восточно-Казахстанской области принимать активное участие в анализе и обсуждении проектов Рухани жаңғыру, а также давать конструктивные предложения по совершенствованию механизмов ее реализации.
«Подобные встречи являются своего рода «сверкой часов» между экспертным сообществом и представителями государственной власти. Они помогают определить, насколько равномерно движутся процессы модернизации в центре и регионах, уровень осознания их в обществе и качество их реализации на местах», - отметил Гани Ныгыметов.
Особый акцент в экспертном обсуждении был сделан на проект «100 новых лиц Казахстана» по Восточно-Казахстанской области, являющимся одним из шести ключевых проектов программы «Рухани жаңғыру».
«Проект вберет в себя живые истории казахстанцев из разных уголков страны, разных возрастов и национальностей, которые будут служить образцом для соотечественников.
Фактически, эти 100 и более новых лиц станут олицетворением и портретом современного Казахстана», - сказал Гани Ныгыметов.
В заключении участники круглого стола выразили благодарность организаторам диалоговой площадки, отметив ценность встреч подобного формата для выработки совместных рекомендаций по совершенствованию процесса реализации программы «Рухани жаңғыру».
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.