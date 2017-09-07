Гани Ныгыметов о переходе на латиницу: Это своего рода ребрендинг казахского языка

Поэтапный переход казахского языка на латинскую графику призван придать новый импульс развитию казахского языка и интегрировать его в мировое пространство. Это отметил директор Института Евразийской интеграции Гани Ныгыметов в своем выступлении на II-м региональном круглом столе «Модернизация 3.0: Рухани жаңғыру» в городе Усть-Каменогорск, передает BNews.kz.

Гани Ныгыметов отметил, что проект поэтапного перехода казахского языка на латинскую графику призван придать новый импульс развитию казахского языка и интегрировать его в мировое пространство, заинтересовать и мотивировать граждан овладеть языком.

«Это своего рода ребрендинг казахского языка. Удачный ребрендинг, как мы знаем, на примере различных компаний, позволяет выйти на новый уровень развития, привлечь внимание новых людей и укрепить лояльность существующих. Вкупе это даст мощный импульс распространению казахского языка среди населения, особенно молодежи», - сказал Гани Ныгыметов.

Второй проект программы - «100 новых учебников на казахском языке». Его цель - обеспечить казахстанских студентов возможностью заниматься по лучшим мировым учебникам на казахском языке.

«Казахский язык получит мощный импульс к развитию, ведь перевод лучшей литературы мира обогатит язык, привнесет в него новые понятия и смыслы. Это значит, что язык получит дополнительное насыщение», - отметил директор Института Евразийской интеграции.

Спикер призвал научно-экспертное сообщество Восточно-Казахстанской области принимать активное участие в анализе и обсуждении проектов Рухани жаңғыру, а также давать конструктивные предложения по совершенствованию механизмов ее реализации.

«Подобные встречи являются своего рода «сверкой часов» между экспертным сообществом и представителями государственной власти. Они помогают определить, насколько равномерно движутся процессы модернизации в центре и регионах, уровень осознания их в обществе и качество их реализации на местах», - отметил Гани Ныгыметов.

Особый акцент в экспертном обсуждении был сделан на проект «100 новых лиц Казахстана» по Восточно-Казахстанской области, являющимся одним из шести ключевых проектов программы «Рухани жаңғыру».

«Проект вберет в себя живые истории казахстанцев из разных уголков страны, разных возрастов и национальностей, которые будут служить образцом для соотечественников.

Фактически, эти 100 и более новых лиц станут олицетворением и портретом современного Казахстана», - сказал Гани Ныгыметов.

В заключении участники круглого стола выразили благодарность организаторам диалоговой площадки, отметив ценность встреч подобного формата для выработки совместных рекомендаций по совершенствованию процесса реализации программы «Рухани жаңғыру».