Роналду похвастался очередной новой Ferrari
7 сентября 2017, 15:49
Игрок "Королевского клуба" имеет в коллекции Bugatti Veyron, Lamborguini Aventador, Porsche 911 Turbo S, Ferrari 599 GTO и Rolls-Royce Ghost.
Один из ведущих игроков мадридского "Реала" и сборной Португалии нападающий Криштиану Роналду пополнил свою коллекцию автомобилей.На этот раз форвард приобрел - Ferrari F12 Tour de France, передает Вести.Ru.
Машина выпущена ограниченным тиражом в количестве 799 единиц. Базовая стоимость автомобиля — 450 тысяч долларов.
Португальский футболист уже опубликовал в своем аккаунте Instagram фотографию рядом с автомобилем, подписав ее: "Прибыла".
Также игрок "Королевского клуба" имеет в коллекции автомобилей — Bugatti Veyron, Lamborguini Aventador, Porsche 911 Turbo S, Ferrari 599 GTO и Rolls-Royce Ghost.
Фото: EPA.
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