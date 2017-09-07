Роналду похвастался очередной новой Ferrari

Игрок "Королевского клуба" имеет в коллекции Bugatti Veyron, Lamborguini Aventador, Porsche 911 Turbo S, Ferrari 599 GTO и Rolls-Royce Ghost.

Один из ведущих игроков мадридского "Реала" и сборной Португалии нападающий Криштиану Роналду пополнил свою коллекцию автомобилей.На этот раз форвард приобрел - Ferrari F12 Tour de France, передает передает Вести.Ru





Машина выпущена ограниченным тиражом в количестве 799 единиц. Базовая стоимость автомобиля — 450 тысяч долларов.









Португальский футболист уже опубликовал в своем аккаунте Instagram фотографию рядом с автомобилем, подписав ее: "Прибыла".





Также игрок "Королевского клуба" имеет в коллекции автомобилей — Bugatti Veyron, Lamborguini Aventador, Porsche 911 Turbo S, Ferrari 599 GTO и Rolls-Royce Ghost.



