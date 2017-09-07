Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Тенге продолжил укрепление по итогам дневных торгов

7 сентября 2017, 15:55

Курс доллара США составил 335,22 тенге.

По итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара США составил 335,22 тенге, сообщает Zakon.kz.

Объем торгов составил 164, 950 млн долларов.

Напомним, по итогам утренних торгов 7 сентября стоимость одного доллара составляла 338 тенге.

В обменниках курс доллара 335-338 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 15.35 по времени Астаны составила 54,62 доллара за баррель.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...