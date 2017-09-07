Тенге продолжил укрепление по итогам дневных торгов
7 сентября 2017, 15:55
Курс доллара США составил 335,22 тенге.
По итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара США составил 335,22 тенге, сообщает Zakon.kz.
Объем торгов составил 164, 950 млн долларов.
Напомним, по итогам утренних торгов 7 сентября стоимость одного доллара составляла 338 тенге.
В обменниках курс доллара 335-338 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 15.35 по времени Астаны составила 54,62 доллара за баррель.
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