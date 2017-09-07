В Кыргызстане появится отдел по реагированию на поднимаемые в соцсетях проблемы
7 сентября 2017, 15:57
С каждого министерства в правительство будет откомандирован один специалист.
В правительстве появится отдел по связям с общественностью и коммуникациям, который будет реагировать на проблемы, поднимаемые в социальных сетях. Об этом сегодня на рабочем заседании правительства сообщил премьер-министр Сапар Исаков, передает Кабар.
По его словам, правительство должно быть максимально открытым и прозрачным в своих действиях.
"В рамках реализуемой национальной программы "Таза коом" мы должны начать открывать данные. Общественность должна четко видеть и понимать, что делает правительство, какие решения принимает. Мы должны максимально отцифровывать те материалы, с которыми мы работаем. И все эти материалы должны быть переложены на цифровые информационные носители. Обмен документов должен производиться не через почтовые отделения, а через цифровые носители. В связи с этим, хотел бы призвать всех нас к тому, чтобы мы за короткое время могли быть готовы к этому процессу. Соответствующим органам необходимо начать работу в этом направлении, чтобы мы шаг за шагом шли к цифровому будущему", - сказал Исаков.
Премьер подчеркнул, что правительство должно быть открытым перед общественностью и объективно принимать критику, в случае совершения ошибок.
Кроме этого глава кабмина заявил, что в аппарате правительства должен быть создан в специальный отдел или подразделение по работе с общественностью.
"Каждое ведомство в течение трех дней должно откомандировать одного представителя, который будет коммуникабельным, образованным, знать иностранные языки. В частности должны быть представители: Минздрава, Минсельхоза, ГРС, ФУГИ, Минсоцразвития, Минэкономики, Госкомсвязи, Минкультуры. Это первые основные ведомства, которых мы просим дать по одному представителю, в течение трех дней. Они будут прикомандированы в аппарат правительства", - сказал он.
Исаков пояснил, что этот отдел будет мониторить сообщения в соцсетях и реагировать на них.
"Ведь мы иногда можем, что-то не увидеть, не уследить и тд. Если на улице остался беспризорный ребенок, не работает отопление в какой-то больнице, доме престарелых, школе и так далее, этот отдел будет на эти сообщения реагировать", - резюмировать глава правительства.
Фото: Sputnik Кыргызстан.
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