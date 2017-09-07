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Opel Insignia получил новый битурбодизель

7 сентября 2017, 16:00

Новый двигатель позволяет Opel Insignia развить 100 км/ч за 7,9 секунды и разогнаться до максимальных 233 км/ч.

На международном автосалоне во Франкфурте Opel представит Insignia с новым 2,0-литровым битурбодизелем. Агрегат с последовательным двухступенчатым турбонаддувом выдает 210 л.с. и 480 Нм, причем максимальный крутящий момент достигается уже при 1500 оборотах в минуту.

Благодаря впрыску раствора мочевины AdBlue новый дизель стал первым двигателем Opel, соответствующим стандарту Евро 6.2, который вступит в силу этой осенью. Мотор сочетается только с восьмиступенчатым автоматом и предлагается для всех трех моделей флагманского семейства – лифтбэка Insignia Grand Sport, универсала Insignia Sports Tourer и универсала повышенной проходимости Insignia Country Tourer.

Новый двигатель позволяет Opel Insignia развить 100 км/ч за 7,9 секунды и разогнаться до максимальных 233 км/ч. Средний расход топлива по циклу NEDC составляет 6,9 литра на 100 км, уровень выброса CO2 – 183 г/км. По новому, более реалистичному циклу WLTP битурбодизель потребляет 7,5-8 литров топлива. Дизельная линейка Opel Insignia также включает агрегаты объемом 1,6 и 2,0 литра мощностью в 110, 136 и 170 л.с.

Также на автосалоне во Франкфурте Opel представит спортивный Insignia GSi с 2,0-литровой бензиновой битурбочетверкой на 260 л.с. и 400 Нм и кроссовер Grandland X.

Текст: Александр Орехов
Фото: Opel

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